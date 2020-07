Los Lobos, un año después de ganar 6,7 millones en ¡Boom!: ¿Cuánto se llevó Hacienda del bote? Ecoteuve.es 8/07/2020 - 9:52 0 Comentarios

Manu, Erundino, Valentín y Alberto hicieron historia en televisión tras pasar por Antena 3

Manu, Erundino, Valentín y Alberto hicieron historia en televisión hace un año. El 8 de julio de 2019, Los Lobos consiguieron el bote de ¡Boom! después de 505 programas en Antena 3.

El popular equipo se llevó 4.130.000 euros, a lo que hay sumar 2.556.100 más que ya se habían asegurado. En total, hablamos de un premio de 6,7 millones de euros del que habría que descontar lo que se ha llevado Hacienda.

Hace un año, Manu Zapata se quejaba de los impuestos que tenían que pagar. "Yo estoy de acuerdo en que tenemos que tributar", decía, pero "no me parece justo que haya una tributación tan alta para los concursos y que se tribute como alguien que gana ese dinero todos los años. Lo que se gana en un concurso es algo excepcional", decía a ECOTEUVE.ES. "Nosotros hemos estado en el programa dos años y nos van a quitar lo mismo sin haber cotizado. Yo he tenido trabajos muy puntuales y llevo cotizados sólo ocho años. Entonces, por lo menos si nos quitan eso que nos dejen cotizar esos dos años. No sé, me parece todo excesivo".

¿Cuánto ha quitado Hacienda a los Lobos tras ganar el bote de 'Boom'?

Un año después y con la declaración de la Renta hecha, los Lobos ya saben cuánto se ha llevado la administración, que depende en la comunicad autónoma en la que residen. "Me ha pegado ya Hacienda el sablazo, que ha sido del 49% o una cosa así", dice Valentín, que se ha limitado a reformar su casa, en El Confi TV. "La declaración ya está hecha y al estar en Madrid es un 43,5% lo que he tenido que pagar. Quiero comprarme un piso para irme a vivir solo porque llevo en Madrid desde el año 98 y siempre he compartido piso", apunta Manu.

Erundino dice pagar impuestos "con gusto" pero pide otro tratamiento fiscal para estos premios. "Tras ganar el premio alguna vez alguien me ha comentado: 'Ya podías tirarte el rollo y colaborar con algo'. Y yo respondo: '¿Te parece poco pagar 750.000 euros, te parece poca colaboración?".

"Hacienda se ha quedado entre el 45 y el 50% de lo que yo gané", comenta Alberto, que también está encantado. "Ojalá pudiera pagar eso todos los años, no me cuesta en absoluto. Si no, solo tendrían médicos, educación o buenas carreteras quien pudiera pagárselo".