"Es alérgico a asumir la realidad de las víctimas": el último repaso de Carlos Herrera a Pedro Sánchez

"Nada explica la ausencia del presidente del Gobierno en el funeral", dice

Carlos Herrera cree que "nada, absolutamente nada explica la ausencia del presidente del Gobierno" del funeral por las víctimas del coronavirus que se celebró ayer en la catedral de la Almudena de Madrid.

"Y hay un clamor: el mismo sujeto que en esos "aló presidente" de cada fin de semana nos castigaba una vez y otra con la llamada a la unidad, se ha quitado de en medio del primer homenaje a las víctimas de la pandemia porque es alérgico a un acto religioso, porque es alérgico a asumir la realidad de las víctimas", ha dicho el locutor en la Cope.

"Pero Sánchez ha insultado a una larga lista que ya acumula contra los fallecidos por el Covid-19 y a las familias. Y, miren, eso va mucho más allá de componendas táctica, incluso más allá de su obligación como presidente del Gobierno. Oigan, Aznar asistió a los funerales de los atentados del 11M aunque allí tuviera que escuchar recriminaciones muy duras. Rodríguez Zapatero nunca huyó de los abucheos que recibía en los actos públicos. Rajoy se plantó con el Rey en Barcelona en una manifestación de repulsa contra los atentados de las Ramblas que, en realidad, parecían una encerrona independentista de una serie de tipos que mejor olvidar", ha relatado Carlos Herrera en su editorial.

"Un presidente del Gobierno, le guste o no le guste, tiene que estar con las víctimas, que es lo mínimo que se espera de él. Pero no estuvo ayer en La Almudena, como no estuvo nunca en un hospital, en una morgue, siempre lejos de las personas, de los vivos y de los muertos", ha espetado.

Herrera también arremete contra TVE: "Allí estaba obediente para no retransmitirlo"

"¿Qué es lo que quiso hacer ayer el Gobierno? Rebajar la relevancia del funeral. Y TVE allí estaba obediente para no retransmitir", ha dicho. "O sea, hemos visto en directo la reproducción de la salida del féretro de Franco del Valle de los Caídos. Vamos, eso ni Samuel Bronston monta esa superproducción; hemos visto los funerales de este hombre, de George Floyd, al que ahogó un policía con la rodilla en su cuello, un señor asesinado hace un mes en Minneapolis, pero TVE no tuvo a bien ofrecer la retransmisión del duelo por las víctimas", se ha quejado amargamente.

"¿Era un funeral de Estado? No, pero estaba el jefe del Estado y el presidente del Gobierno debía estar porque para eso le hemos puesto un Falcon, no para que vaya a conciertos con sus amiguitos o con su familia", ha continuado el periodista. "Le hemos puesto un Falcon para que salga a las 4 de la tarde de Lisboa, que no está en Nueva Zelanda, y llegue perfectamente a tiempo en una tarde que no tenía que hacer nada. Ya sabemos que cuantas menos cosas haga, menos cosas estropea. Ya sabemos que va a haber un acto oficial de homenaje la próxima semana, pero eso no le exime de que esté en el lugar en el que tenía que estar", ha concluido.