"Ya llegan los Reyes Magos": el fallo viral de Telemadrid durante el funeral por las víctimas del coronavirus

Inmaculada Galván sufrió un sonado lapsus con los reyes Felipe VI y Letizia

Al contrario que Televisión Española, Telemadrid retransmitió este lunes la misa funeral por las víctimas del coronavirus que se celebró desde la Catedral de la Almudena de Madrid. A través de un especial de Madrid Directo, la cadena autonómica cubrió la ceremonia a la que asistieron los reyes de España, Felipe VI y Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Al frente de la cobertura se encontraba Inmaculada Galván, presentadora habitual del espacio vespertino de la pública, quien se terminó convirtiendo en protagonista inesperada del evento por el sonado lapsus que sufrió a pocos minutos de comenzar la eucaristía. Mientras narraba la llegada de diferentes personalidades institucionales y políticas, Galván cometió un fallo ante la entrada en la plaza de uno de los coches oficiales.

"Ya están llegando los Reyes Magos... ¡Uy perdón! Los reyes Felipe y Letizia. En estos momentos vemos que entran en el patio de la Armería", aseguró la presentadora en un error del que aunque fue consciente enseguida, y que corrigió con solvencia sobre la marcha, corrió como la pólvora a través de las redes sociales.

La propia Inmaculada Galván fue la primera en pronunciarse al respecto, restando importancia a lo ocurrido: "Sí. Me he equivocado. He dicho los Reyes Magos, en lugar de los Reyes de España. Lo pongo yo la primera y me río antes nadie", reconoció con humor la periodista, cuya confusión puede haber sido provocada porque es la encargada habitualmente de retransmitir la Cabalgata de Reyes de Madrid para la autonómica madrileña.

Ya vienen los reyes ... magos !!! Qué ganas de que pase el 2020! #Television pic.twitter.com/zNLTgrqH2l — MASPITV (@TVMASPI) July 7, 2020