Lidia Falcón: "Han puesto un ministerio de Igualdad para darle un cargo a Irene Montero"

La líder del Partido Feminista de España carga contra Unidas Podemos

Izquierda Unida expulsó en febrero al PFE por ir en contra de la Ley Trans

Marta Flich entrevistó este lunes en Todo es mentira a Lidia Falcón, la presidenta del Partido Feminista. La política aprovechó su intervención en el programa de Cuatro para cargar contra Irene Montero, a la que ha acusado de estar "colocada" en su cargo como Ministra de Igualdad, una cartera que ha calificado de "sectita".

"El Ministerio de Igualdad no es feminista, esta crítica la hacemos desde el movimiento feminista desde hace tiempo. La señora Montero ni ha estudiado ni sabe ni tiene experiencia ni se ha batido el cobre como nosotras los años necesarios para tener una formación feminista", ha criticado Falcón.

"Cuando le hemos ofrecido nuestros comentarios no los quiere, porque ahí hay un grupito, una sectita, que son las que disponen una serie de leyes horrorosas como la ley trans y la ley LGTB, pero no han protegido a las mujeres maltratadas durante la pandemia y han estado completamente desasistidas", ha denunciado la presidenta del PFE.

Según ha expresado, su formación se ha "ocupado" durante el confinamiento de "una docena de chavalas que han estado con su maltratador y que ni llamando al 016 ni a la policía les atendían". "Lo que tenía que hacer el Ministerio de la Mujer, que ya sé que se llama de Igualdad, esa abstracción que no sé a qué se refiere, porque no sé si es entre pobres y ricos o empresarios y trabajadores, entre pobres y ricos. Tendría que ser de Defensa de la Mujer y no lo veo porque no están en esa línea", ha declarado Lidia Falcón antes de atizar de nuevo a Iglesias y a Montero.

"Han puesto un Ministerio de Igualdad para dar un cargo a Irene Montero. Lo digo aquí porque se lo diría a ella si quisiera recibirme, que se lo he pedido dos veces. Es una crítica ideológica, no hay nada personal", ha asegurado la entrevistada, que también se ha pronunciado sobre la defensa que ha hecho Iglesias del llamado 'Caso Dina'.

"Son unas declaraciones totalmente patriarcales y son protectoras, este señor habla como un burgués del S.XIX. ¿Quién es él para decidir que tiene que protegerla? Naturalmente estos señores no tienen ni idea de respetar exactamente la personalidad de las mujeres. Esto es inaceptable y totalmente infumable", ha concluido.

IU expulsó al Partido Feminista por ir contra la Ley Trans

Las discrepancias entre Lidia Falcón y Unidas Podemos no son nuevas. El pasado mes de febrero, Izquierda Unida decidió, con un 85% de los votos, expulsar al Partido Feminista de España por su posicionamiento público contra la Ley Trans y contra la línea de trabajo que había acordado la formación de Alberto Garzón en este materia.

La salida del PFE se producía después de que Lidia Falcón y su partido se expresaran en redes sociales y en varios comunicados poniendo en duda las identidades de las personas transgénero. Todo ello, con declaraciones como que los hombres trans son "mujeres con barba", lo que generó una gran controversia. Falcón se ha mostrado así "radicalmente en contra" del proyecto de Ley Integral LGTBI, impulsado por Unidas Podemos, y también de la proposición de Ley Trans de marzo del año 2018 que pedía reconocer la libre determinación de la identidad sexual y la expresión de género.