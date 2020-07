La polémica de la final de 'Masterchef': ¿Filtró Saray el nombre de la ganadora? Ecoteuve.es 7/07/2020 - 9:28 0 Comentarios

La concursante supuestamente desveló el orden de la clasificación del talent

Un pantallazo de Instagram se viralizó hace días y también en la noche del lunes

Ella lo niega, pero contar el resultado del concurso tiene multa de 100.000 euros

La final de Masterchef que este lunes ganó Ana estuvo marcada por una polémica en las redes sociales. Mientras se emitía el programa en La 1, muchos se sorprendieron con el supuesto spoiler que había hecho Saray, la polémica concursante del programa, dando el nombre de la ganadora.

La foto que circulaba por Twitter correspondía con una presunta publicación de Saray en Instagram de hace unas semanas, no del momento de la emisión de la final. En la imagen, la concursante no solo daba a Ana como ganadora, sino que también aparecía la clasificación en el que quedaban el resto de los concursantes: Andy, Iván, Alberto y Luna. Hay que recordar que Saray estuvo presente en la final del concurso, como todos los aspirantes, y por lo tanto sabía el resultado del programa. Ella, sin embargo, dice que el pantallazo en un fake.

Como decíamos, Saray habría publicado esa 'historia' en su Instagram hace unos días y lo habría eliminando ante el revuelo generado. Después, al parecer, explicó que solo se trataba de su preferencia personal de cara a la final, y que no era un spoiler. Curiosamente, en la final de Masterchef se cumplió el orden exacto de esa clasificación que Saray había publicado como un aparente deseo.

Multa de 100.000 euros por filtrar el ganador de 'Masterchef'

La filtración del nombre del ganador de Masterchef no es ninguna tontería. Por contrato, los concursantes no pueden desvelar quién vence, tal y como explicó recientemente José Mari. "Es muy sencillo, una cláusula de 100.000 euros es el mejor de los motivos. No me la voy a jugar. Es difícil saber quién ha ganado y no poderlo decir. No lo sabe ni mi pareja".

El paso de Saray por Masterchef ha estado plagado de polémicas. Después de recibir varios toques de atención por su mala actitud, la participante se fue del concurso tras presentar como plato un pájaro muerto sin desplumar. Toda una falta de respecto a los jueces y a la audiencia. Después, atacó al programa y a varios de sus excompañeros. A pesar de todo, intentó volver en la repesca pero no lo consiguió.



Cuando el pantallazo del supuesto spoiler comenzó a viralizarse, hace unos días, Saray lo desmintió y dijo que era "fake". "Yo no he desvelado nada ni en Instagram, ni en Wikipedia ni en ningún sitio".

Tiene más emoción saber de dónde va a sacar 100.000 € Saray que el duelo final. #MasterChef pic.twitter.com/NQeE5WMfEw — MarianoLsMs (@MrLsMs) July 6, 2020