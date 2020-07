"Se te ha visto un pezón": un descuido de Anabel Pantoja en 'Sálvame' provoca las mofas de sus compañeros Ecoteuve.es 6/07/2020 - 19:35 0 Comentarios

La tertuliana se enfada por las burlas de Kiko Hernández y Kiko Matamoros

Anabel Pantoja ha vuelto a protagonizar un descuido en el plató de Sálvame. La tertuliana, a la que se le escapó un pecho hace unas semanas durante La Última Cena, ha enseñado este lunes un pezón ante las cámaras en un momento que Kiko Hernández no quiso pasar desapercibido.

"Anabel, se te ha visto un pezón", proclamó a los cuatro vientos el presentador sustituto de Jorge Javier. "Todos los días uno", añadió jocoso Kiko Matamoros mientras la colaboradora le daba las gracias irónicamente por airearlo ante la audiencia. "¿Pero cómo se le va a ver un pezón con ese escote?", preguntó extrañado Matamoros. "Lo vamos a ver, en el Tomate, el pezón de Anabel Pantoja", anunció entre risas Hernández mientras la sobrina de la tonadillera le pedía que parase.

"Pues chica, tápate más. ¿Por qué no llevas sujetador?", se atrevió a cuestionar Kiko Hernández, enfadando aún más a la andaluza. "Me habéis hecho venir de Canarias para hablar de un pezón. Me gustaría hablar de otras cosas", se quejaba Anabel. "Pero es que el pezón no se me ha salido ni a mí, ni a Lydia Lozano, se te ha salido a ti", le recriminaba encima el tertuliano.

El enfado de Anabel Pantoja con Sálvame

"Cada día que vienes, se te sale un pezón. Yo creo que no haces para llamar la atención", aseguró Hernández en unas palabras que han indignado a los espectadores. "Lydia lleva muchos años en televisión y nunca ha enseñado nada", insistió mientras Pantoja salía al paso diciendo que no entendía "a cuento de qué hay que hablar de mi pezón".

En ese momento, el director de Sálvame increpó en directo a Anabel por no entrar al trapo de las bromas del resto de los colaboradores. "¿Por qué se te salen siempre? ¿Tienes algún tipo de desviación?", se mofó entonces Rafa Mora. "La desviación la tengo en otra parte. No te la voy a decir ahora, que estamos en horario infantil", dijo enfada la sevillana.

@salvameoficial Anabel Pantoja está desatada le han pillado con el pezon fuera, @KikoMatamoros @Kiko_Hernandez le han dicho que quiere tener protagonismo enseñando el pezon pic.twitter.com/06dCe4Eh5r — Manuel Diaz (@ManuelD90679977) July 6, 2020

Creo que le he visto la teta a Anabel — conVdeVi ???????????????? (@conVdeVi) July 6, 2020

@salvameoficial y anabel en horario con la teta fuera — flor (@rcabmun53) July 6, 2020

A Anabel se le sale la teta derecha de nuevo! — Pepa (@Pepa09074591) July 6, 2020

Qué fuerte y qué escándalo que Anabel sé le salga un pezon madre mia pero cuando rata mora queda en camisa no pasa nada una porque Anabel es una mujer y cuidao qué las tetas están prohibidas pero los hombres no pasa nada aver si lo dicen a Geles — David (@David49083813) July 6, 2020

Acabo de de poner salvame haciendo zappin y estoy viendo y oyendo a los colaboradores como hablan del pezon de Anabel Pantoja en este momento siento VERGUENZA oyendo a estos señores y SEÑORAS lo vulgares que son, ellos por reírse de Anabel y ellas por acompañar. @salvameoficial — Perli???????? (@LoliSanf) July 6, 2020

#yoveosálvame lo que hacen con Anabel Pantoja y los comentarios sobre su pezon se llama"Machismo" que pasa que ven lo quieren o les interesa abanderados del feminismo? .#yo no veo ya sálvame — carmen (@latialabara12) July 6, 2020

Kiko Hernández, te pasas toda la vida con la curcusilla de los labios llena de saliva blanca ahí retenida, que da asco cuando te hacen un primer plano y...... De verdad que sacas a relucir el pezón de Anabel? Serás machista!!! — Scarlatta (@Caty09760700) July 6, 2020

Se le ve un pezón a Rafa Mora y no pasaría nada. Se le ve a Anabel Pantoja y forman una bronca. MACHISMO WHO? #yoveosálvame — Waves11???????? (@W4ves11) July 6, 2020