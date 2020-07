La respuesta de Carmen Lomana a las burlas de Jorge Javier en 'Sálvame': "Si votara al PP, es mi problema" Ecoteuve.es 6/07/2020 - 18:51 0 Comentarios

La empresaria contesta al presentador de Telecinco desde la Cadena COPE

Carmen Lomana se ha pronunciado este fin de semana sobre los comentarios jocosos que ha hecho Jorge Javier en Sálvame sobre sus inclinaciones políticas. En más de una ocasión, el presentador se ha burlado de la empresaria, a la que ha soltado alguna pullita en directo desde su programa en Telecinco.

Hace unas semanas, Jorge Javier le hacía saber entre burlas a Belén Esteban, en medio de su monumental bronca, que su discurso contra el Gobierno había sido muy aplaudido por Carmen Lomana o Cristina Cifuentes. Ahora, es la propia socialité la que ha podido responder al catalán en la tertulia de la Cadena COPE de la que es colaboradora.

"Mi pregunta es para Carmen Lomana, me gustaría saber qué opina de que Jorge Javier Vázquez, en algún Sálvame, haya dicho riéndose que Carmen Lomana es del PP", aseguró un oyente de la radio de los obispos durante su sección La Hora Lomana. Tras unos segundos de silencio, Cristina López Schlichting afirmaba con sorna: "La primera en la frente".

La respuesta de Lomana a Jorge Javier: "Me podría reír yo de él"

"Yo qué voy a opinar, que está en su línea, es normal. Que diga eso y se ría. Pero fíjate lo que nos podríamos reír los demás cuando se tira al suelo y dice que es una cadena de 'rojos y maricones", aseguró Carmen Lomana en referencia a uno de los momentos más destacados de la cuarentena, cuando Jorge Javier paró los pies a Antonio Montero por defender "el argumento de Vox".

Carmen Lomana se ha mostrado molesta por el hecho de que Jorge Javier haya presupuesto que es votante del Partido Popular: "Claro, es que hay que tener... Que diga lo que quiera, a mí no me afecta. Para empezar, él no sabe a quién voto, suponiendo que vote al PP, es mi problema y soy feliz", sentenció la empresaria.