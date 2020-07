"¡Os pido respeto!": Enrique Ponce llama enfadado a 'Sálvame' por las "falsedades" de su separación con Paloma Cuevas Ecoteuve.es 6/07/2020 - 17:09 0 Comentarios

El torero se ha convertido en protagonista del programa de Telecinco

Sálvame se ha paralizado en la tarde de este lunes por la entrada por teléfono en directo de Enrique Ponce. El diestro ha decidido romper su silencio para cargar contra el programa de Telecinco por todo lo que están diciendo de su separación con Paloma Cuevas y su reciente amistad con la joven Ana Soria.

Mientras debatían sobre este asunto, Kiko Hernández recibió la llamada en su propio móvil y, con el gesto cambiado, corrió al control de dirección para ver de qué forma metían al torero en el programa. Finalmente, por miedo a que colgara, el presentador sustituto de Jorge Javier puso el manos libres y acercó el dispositivo a su propio micrófono.

"Quiero pedir respeto por nosotros y por nuestras hijas. No se le puede dar paso a cualquier persona que dice que nos conoce o que está en nuestra vida. Demasiado tenemos encima para que se inventen cosas. ¡Os pido respeto!. Nosotros siempre hemos estado en nuestro sitio y no hemos tenido ni un conflicto de nada. Demasiado mal lo estamos pasando para que estén especulando con todo tipo de cosas", ha empezado diciendo Ponce, notoriamente enfadado.

El enfado de Enrique Ponce con Sálvame: "¡Os pido respeto!"

Acto seguido, el torero recriminó a Kiko Hernández que el programa vaya a entrevistar a una mujer que dice llevar 25 años trabajando en su equipo. "He oído que va a entrar una señora que dice que lleva no se cuántos años con nosotros trabajando. Es mentira, pero bueno. Si os entretiene... Es mentira. Nosotros no podemos quedarnos parados. Nosotros no somos de hablar, ni de entrar, ni de salir. Estáis especulando con todo tipo de falsedades. ¡Os pido respeto! Sobre todo, por mi familia", ha exigido el diestro.

Enrique Ponce aseguró que se lleva "muy bien" con Paloma Cuevas y que no existe "ningún problema" entre ellos. "No nos merecemos todo esto. Todo esto que estáis inventando hace daño a todos. Solo pido eso, de verdad", añadió antes de desmentir también una información relacionada con Ana Soria. "Es mentira que lleve un año con ella. Yo a Ana la conocí hace unos meses", afirmó Enrique Ponce. "¿Pero es cierto que estás con ella?", le preguntó Kiko Hernández. "Yo estoy en España, pero es mentira todo eso", sentenció.