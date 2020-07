El dardo de Antonio Maestre a Ana Rosa Quintana tras su apoyo a Vicente Vallés: "Me ha hecho sonreír" Ecoteuve.es 6/07/2020 - 14:56 0 Comentarios

El tertuliano aseguró que fue despedido de 'El Programa de AR' por sus críticas a Ayuso

Antonio Maestre ha lanzado este domingo una pullita a Ana Rosa después de que la presentadora de Telecinco haya mostrado públicamente su apoyo a Vicente Vallés. Quintana se posicionaba así con uno de los principales rostros de Atresmedia, su competencia, después de que este fuera señalado por Pablo Echenique a través de un polémico vídeo.

"Este tuit es indecente. Y revelador. No solo llevan mal la crítica: enseñan la patita censora a la menor oportunidad. Esta izquierda es la que ha enterrado a la izquierda democrática en España", escribió Juan Ramón Lucas contra el portavoz de Podemos en un mensaje que 'retuiteó' Ana Rosa Quintana.

Antonio Maestre, que también se unió a ola de críticas hacia Echenique por su lamentable ataque al presentador de Antena 3 Noticias, destacó también la doble vara de medir de muchos compañeros, que no alzaron la voz cuando fueron otros los periodistas señalados. El tertuliano ponía de ejemplo los duros ataques que se han lanzado a rostros reconocibles de La Sexta desde Vox.

Por otro lado, se acordó también de su polémica salida de El Programa de Ana Rosa y no dudó en lanzar una pullita a la presentadora de Telecinco. "He de reconocer este RT de @anarosaq hablando de censura me ha hecho sonreír después de que me dijeran que me echaban del programa por ser crítico con Ayuso porque la línea editorial del programa era 'muy agresiva", escribió Maestre, que el pasado mes de mayo acusó a Ana Rosa de prescindir de él como colaborador por ser tan duro con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

He de reconocer este RT de @anarosaq hablando de censura me ha hecho sonreír después de que me dijeran que me echaban del programa por ser crítico con Ayuso porque la línea editorial del programa era "muy agresiva" contra el gobierno pic.twitter.com/rx0Pc9iAMX — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) July 5, 2020

Este tuit es indecente. Y revelador. No solo llevan mal la crítica: enseñan la patita censora a la menor oportunidad. Esta izquierda es la que ha enterrado a la izquierda democrática en España. https://t.co/TnvB4rI8pM — Juan Ramón Lucas (@JuanraLucas) July 4, 2020