Jorge Javier: otra pulla contra Belén Esteban, una dura crítica al Rey, ¿y un mensaje de Pedro Sánchez?

"Lo de las amigas del metro implica una gran desconexión con el mundo"

Jorge Javier Vázquez está siendo protagonista en las últimas semanas no solo por solo por los programas que presenta. También por los encontronazos que ha tenido con Belén Esteban y su constantes enfrentamientos con Vox. "No puedes hacer un programa de cinco horas a espaldas de lo que está pasando. El ambiente crispado de la sociedad también se traslada al plató", ha dicho el presentador en RAC1.

Los entrevistadores han preguntado a Jorge Javier por su polémica con Belén Esteban en Deluxe y él ha aprovechado para hacer un comentario que, si lo escucha, seguro que no gusta a la colaboradora.

"Decir lo de las amigas del metro implica un grado muy grande de desconexión con el mundo real: porque todo el mundo va en metro", ha declarado. "Sé que ha tenido mucha repercusión pero para mí es una anécdota. No le doy importancia. No hemos hablado desde entonces, cuando hicimos la cumbre por la paz. La conozco mejor que se conoce ella misma", ha explicado.

"Es conveniente que no vaya a pasear solo o a ciertas horas por ciertos sitios"

Sobre cuestiones políticas, Jorge Javier Vázquez ha lamentado que "el franquismo siga muy vivo". "Yo no era consciente. Y va a perdurar porque esos padres van a inculcar a sus hijos ideas fascistas".

Metido en tantas polémicas, Jorge Javier declara que teme reacciones por la calle. "No digo el barrio de Salamanca, pero yo sé que por ciertos sitios es conveniente que no vaya a pasear solo o a ciertas horas de la noche. Es algo que ya me venía pasando. Para evitar problemas hay que evitar multitudes y gente joven. El insulto te va a caer. Antes se reprimían y ahora tienen una excusa para decirte 'maricón'. Han aflorado unos sentimientos que estaban escondidos. Ciertos partidos están animando a que salgan", ha dicho.

Duro ataque de Jorge Javier a la monarquía: "¿Alguien espera algo de Felipe VI?"

A Jorge Javier también le han preguntado por la monarquía. "¿Alguien espera algo de Felipe VI? La monarquía no está ni se la espera. Antes aparecía Juan Carlos y todos nos poníamos firmes. Ahora nos da igual. Y tenemos la libertad de decir que no nos gusta, que está alejado de la realidad y que no se entera. Estamos desencantados con él y con su padre, que ha llevado una vida de esplendor cuando el país estaba devastado. Hemos crecido y ya no nos tragamos nada. Antes vivíamos engañados".

¿Ha recibido un mensaje de Pedro Sánchez?

Jorge Javier ha vuelto a dar su apoyo público al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. "Si hoy hubiera elecciones les votaría", ha dicho. "Estoy muy feliz con este Gobierno y doy gracias de que no estén los otros. No puedo imaginar un Gobierno de Casado, pero puede pasar porque en Madrid está Ayuso y aquí tenéis a Cayetana".

Los entrevistadores le ha preguntado si después de tantas polémicas ha recibido alguna llamada de Pedro Sánchez. "Hablar no", ha dicho tras un silencio elocuente y unas risas muy sonoras. "O sea, que sí", le han dicho. "Hablar no", ha insistido, dando a entender que habría tenido algún tipo de mensaje del presidente del Gobierno.