Nuria Marín pierde los nervios en 'La Casa Fuerte': "Estoy harta de que me discutáis siempre todo" Ecoteuve.es 6/07/2020 - 13:14 0 Comentarios

Los concursantes vuelven a poner en duda a la copresentadora del reality

Desde que empezó La Casa Fuerte, la gran mayoría de los concursantes han demostrado no tomarse en serio a Nuria Marín, la presentadora del reality en la villa en la que se celebra el programa. Este domingo, durante el debate presentado por Sonsoles Ónega, la catalana estallaba al ser cuestionada por enésima vez tras dar uno de sus veredictos.

Todo se desató tras una prueba en la que los participantes debían realizar un circuito llevando un cubo de agua que debían arrojar a su pareja al final del recorrdo. Los que acumulasen más cantidad de agua se librarían del asalto contra la pareja del otro grupo.

Vestidos de pingüinos, los concursantes fueron portando sus cubos con agua hasta donde se encontraban sus parejas. Todo se desarrolló con normalidad hasta el momento del recuento final, donde se vivió una gran tensión. "Escurre al máximo, que no se pierda ni una gota", le pedía Fani a Christofer en un reto que ganaron Oriana e Iván con una gran diferencia.

No obstante, el cubo de María Jesús y Juani y el de Fani y Christofer estaba muy igualado. "Ambos tienen 4 litros, vamos a esperar a que se estabilice pero diría que el de Juani y María Jesús tiene más", auguraba Nuria Marín antes de medir las cifras. "¡Si hace falta me pongo a cuatro patas! Creo que ya tengo claro quién es el ganador. En el caso de María Jesús y Juani el agua llega a la raya de 4 litros, en cambio en el de Fani y Christofer falta un poquito para ello", señaló mientras Carbajo refunfuñaba.

Nuria Marín estalla contra los concursantes

Nuria dio por perdedores a Fani y a Christofer y la joven le llevó enseguida la contraria muy enfadada. "No estoy de acuerdo. No está por debajo", se quejaron. "Está claro. Podemos discutirlo lo que queráis. Fani como veis es una persona muy confiada", dijo molesta Marín. "Vamos a pedir que venga un notario o alguien de dirección", pidió la presentadora para que confirmaran su opinión. "Creo que está claro pero como no confían en mi palabra vamos a verificarlo".

Tras las comprobaciones pertinentes, Marín estalló contra los concursantes: "Respeto que Fani tenga dudas pero estoy harta de que me discutáis siempre las cosas. Aquí soy la sheriff del condado. Si yo digo que es así, es así, es que hay un número. He decidido que venga alguien de dirección a comprobarlo porque entiendo que es un juego de vital importancia y que os jugáis mucho. Pero por favor dejad de cuestionarlo todo todo el tiempo. Dicho esto María Jesús y Juani han ganado y por tanto Fani y Christofer se someterán al asalto", anunció la presentadora muy molesta.