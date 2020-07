Ferre y Cristina, al borde de la ruptura tras un gran ataque de celos por Macarena: "Me siento sola" Ecoteuve.es 6/07/2020 - 11:43 0 Comentarios

La canaria y el andaluz viven su mayor bronca en 'La Casa Fuerte' de Telecinco

Momento crítico para las parejas sentimentales de La Casa Fuerte. La fiesta de cumpleaños de Fani dejó tras de sí varios momentazos de Leticia Sabater, Yola Berrocal y Maite Galdeano; el flirteo de María Jesús Ruiz con Cristian Suescun y Labrador y las broncas de Fani con Christofer, Iván y Oriana y Cristina y Ferre, quienes casi rompen su romance después de un brutal ataque de celos.

A Cristina no le gustó ver a Ferre bailando con Macarena (novia de Rafa Mora) y no dudó en echárselo en cara. La canaria abandonó la fiesta enfadada y el onubense decidió ir tras ella para hablar. "Me sobras. ¡Aire! Me sobras de mi vida", aseguró Gilabert quitándose a su novio de encima.

Lea también: La Casa Fuerte: descubre la pareja favorita para ganar y la que quedará última

Juani, madre de María Jesús, trató de intermediar en la discusión y logró que se dieran un forzoso beso. Sin embargo, ambos se terminaron yendo a la cama muy enfadados. "Friki, que eres un friki", le repitió Cristina.

Cristina y Ferre, al borde de la ruptura

Este domingo, durante el debate del reality, Sonsoles Ónega preguntó a ambos por este duro episodio y Cristina negó que la bronca se hubiese desatado por sus celos. Según explicó, estaba molesta porque llevaba varios días sin sentir la compañía de su chico. "Me siento sola. No me puse celosa de Macarena. No le vi en toda la noche y no venía conmigo", trataba de justificarse mientras Ferre argumentó que sólo bailó con Macarena unos segundos.

La cosa fue empeorando y Cristina, con lágrimas en los ojos, reconocía que estaba preocupada por haberse dado cuenta de que no hay "comunicación" entre ellos. "Yo quiero irme a vivir con él fuera y aquí le pido apoyo y no lo tengo", aseguró antes de confesar que tiene dudas de si van a poder convivir. "Quizás no tenemos que estar juntos", afirmó. "Tengo claro que es la mujer de mi vida", decía por su parte Ferre para confirmar su compromiso con ella.