Torito habla de la "enfermedad letal" que sufre: "Nunca lo había contado" Ecoteuve.es 5/07/2020 - 21:46 0 Comentarios

"Lo digo para que sepáis que todos tenemos nuestras mierdas en casa que no contamos"

Torito fue el auténtico protagonista en Viva la vida en Telecinco. Por un lado, el colaborador mostró su "decepción" pública con Mediaset por no contar con él para más proyectos en la cadena donde trabaja desde hace 18 años.

Por otra parte, Torito desveló que sufre una "enfermedad letal" desde hace 15 años. "Nunca lo he contado", dijo ante una Emma García que se quedó impactada.

"Me levanté y me fui al supermercado, me fui a casa y por el camino no podía ni caminar. Me senté en un banco, pasó un taxi y me fui a urgencias. Me ingresaron de lo mal que me vieron. Estuve dos semanas ingresado. Soy enfermo crónico de una de las enfermedades más letales del mundo", explicó a Emma García.

"Estoy bien de salud porque tengo un montón de reconocimientos, tomo pastillas, pero lo cuento para que sepáis que todos tenemos nuestras mierdas en casa que no contamos", se sinceró Torito ante la audiencia.