Torito, "decepcionado" con Mediaset: "Me merezco más que salir cinco minutos a hacer el bufón"

Quique Jiménez, conocido como Torito, colaborador de Viva la vida y rostro habitual de Telecinco desde hace casi 20 años, se sinceró este domingo en su programa. Ante Emma García, habló de algunos aspectos íntimos y, especialmente, llamó la atención lo que dijo respecto de la cadena en la que trabaja. "Me ha decepcionado Mediaset", espetó.

"Durante 18 años nunca se me ha llamado para hacer ningún casting, nunca se me ha llamado para poder ser algo más en la cadena", dijo en Viva la vida. "Yo en autonómicas presento programas. No es que quiera ser presentador de Telecinco, pero sí que ves pasar oportunidades delante de ti que nunca te tocan a ti". Asimismo aseguró que ya ha "tirado la toalla". "Ahora la prioridad es mi familia", reflexionó.

"No es que esté decepcionado con Mediaset, es que igual el problema es uno mismo", continuó. "Tal vez uno mismo se cree el ombligo del mundo y crees que eres más bueno de lo que eres". "¿Te ves estancado?", le preguntó Emma García. "A ver, yo doy las gracias al programa y a la cadena, porque no podría vivir sin vosotros, pero sí que creo que me merezco algo más que salir cinco minutos a hacer el bufón a este programa".

"¿Lo estás diciendo con un tono despectivo?", cuestionó Emma García. "No, porque realmente lo he escogido", respondió Torito, al mismo tiempo que reconocía que no podría hacer la labor que desarrollan otros colaboradores. "Ni los colaboradores serían capaces de hacer lo que haces tú", le contestó la presentadora.

"Pero dentro de mí dices, coño, llevo 18 años en esta cadena, creo que alguna vez me podían haber llamado para hacer un casting", continuó quejándose. "A mí solo me han llamado tres veces para trabajar. El resto, siempre he llamado yo. Estoy en Viva la vida porque llamé yo. No tenía trabajo y llamé para decir que quería estar aquí", relató disgustado con la profesión. "Nadie piensa en mí".

Torito sufre una enfermedad letal

Torito se sinceró aún más en Viva la vida cuando confesó la enfermedad que sufre desde hace años. "Nunca lo he contado", dijo. "Me levanté y me fui al supermercado, me fui a casa y por el camino no podía ni caminar. Me senté en un banco, pasó un taxi y me fui a urgencias. Me ingresaron de lo mal que me vieron. Estuve dos semanas ingresado. Soy enfermo crónico de una de las enfermedades más letales del mundo", explicó a Emma García. "Estoy bien de salud porque tengo un montón de reconocimientos, tomo pastillas, pero lo cuento para que sepáis que todos tenemos nuestras mierdas en casa que no contamos".

