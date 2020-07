La extronista Samira se carga su boda al decir el poli que ha cobrado por estar con futbolistas Ecoteuve.es 5/07/2020 - 16:13 0 Comentarios

La de 'MYHYV', llorando a lágrima viva, fue a desmentir el testimonio de Amor sobre las fiestas

El polígrafo de Conchita aseguró que Samira había estado con futbolistas a cambio de dinero y regalos, cosa que lla negó al ir al Deluxe a revelar su verdad sobre las fiestas de las que había hablado la ex gran hermana Amor Romeira. El tema Pretty Woman/escorts sigue dando de qué hablar en Telecinco tras aparecer con el tema de Fani y su tía.

Samira Salomé se enfrentó a una máquina de la verdad que que arruinó (o eso parece por su reacción) la relación con su novio y su futura boda. Terminó desconsolada y sin parar de llorar.

La extronista y expretendienta aseguró que no había mantenido relaciones con futbolistas a cambio de dinero o regalos, y la máquina de la verdad de Conchita aseguró que mentía. "Ni me he dedicado a eso, ni lo he querido hacer", puntualizó tras la pregunta.

La ha "mandado a la m*****"

A la vuelta de publi, la extronista apareció llorando tras llamar a su novio, quien estaba muy enfadado por el poli de Conchita: "Me ha mandado a la mierda", declaró ella.

"Por una pregunta, me he buscado un problema con mi novio", aseguró Samira.

"No he cobrado jamás por acostarme con un hombre y que la persona que quiero dude de mi palabra me rompe el alma", declaró rota.

El periodista Gustavo González intervino ante la situación y se puso en contacto con el novio de Samira, Rubén, en directo. El chico le aclaró que no la había "dejado": "Sólo te ha dicho que no entendía que te pudiera pasar esto", aseguró el paparazzi.