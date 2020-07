Adara: espantada en el 'Deluxe' por Matamoros y problemas de sexo con Gianmarco Ecoteuve.es 15:36 - 5/07/2020 0 Comentarios

Gran bronca con Gianmarco y Matamoros por el tema de su hijo y los problemas de cama

Adara visitó el Deluxe para enfrentarse a Gianmarco Onestini y vaya si lo hizo. Afirmó que "nunca" había llegado al orgasmo con él, que además, ni sabía besar bien. También, abandonó el plató (como ya había advertido en otras ocasiones) al haber sacado Kiko Matamoros el tema de su hijo con Hugo Sierra.

Se reabren las heridas entre Adara Molinero y Kiko Matamoros. Ambos ya mantuvieron una tensa pelea en el pasado, cuando el tertuliano habló de su hijo en una entrevista a la ganadora de GH VIP 7 en Sábado Deluxe.

Ahora, se han vuelto a ver en el plató y la cosa ha acabado mal

Inmediatamente después de que Kiko declarara en directo y ante ella misma que ella habla de su hijo en revistas cuando quiere, Adara se ha levantado de su silla y se ha marchado, explicando que ya le había dicho a producción del programa que, si se sacaba ese tema en cuestión, se largaba de la entrevista.

El tema de su hijo, intocable

Después de que Jorge Javier fuera en su busca, Adara ha regresado al plató, no sin antes dejar recordarle a todos los allí presentes lo siguiente: si se continuaba nombrando al menor, se marchaba para no volver. Tras esto, Adara afirmó que llegó a un acuerdo con su ex Hugo Sierra, padre del niño, por el bien de éste.

Adara vs Gianmarco, cara a cara

Gianmarco culpó a Adara de estar tonteando con Rodri, de GH 17 también, pero ella lo negó todo. La cuestión es que ahora, Adara y Rodri están juntos y ésta se ha enfrentado a Gianmarco en el Deluxe.

¿Cuernos con Rodri?

Adara ha confesado a Jorge Javier que Gianmarco "se la pela" y cree que se está aprovechando de ella para que se hable de él. Después, se defendió de unos supuestos cuernos e hizo hincapié en que la conversación que él vio entre ella y Rodri fue muy inocente y que, en aquel momento, Gianmarco lo usó como excusa para irse a Italia.

Sin orgasmos y "muy guarrete"

Además, Adara cree que la canción de Onestini "es una castaña" y asegura que él es pasional pero malo en la cama. Por su parte, Gianmarco ha revelado que había cosas que no le gustaban de ella en la intimidad y Adara ha estallado: "La cosa es que él es muy guarrete y hay cosas que yo no".

Jorge Javier se ha interesado por este tema y se ha descubierto el pastel: a Gianmarco no le gustaban ciertas prácticas en la parte trasera.

Adara ha confesado que no estaba satisfecha: "Nunca llegué al orgasmo con él. Se daba cuenta de que yo no llegaba, y le daba igual".

Besos babosos, malos e inexpertos

Adara ha dicho también de Gianmarco que no besaba bien; que no tenía experiencia; y que sus besos eran muy babosos, algo que ha enfadado mucho al italiano.

"Me da asco, porque me has engañado a mí y a la gente. Has jugado con los sentimientos, y no tienes el coraje de mirarme a los ojos después de las mentiras que dices", ha zanjado Gianmarco mientras Adara se reía.