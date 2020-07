Inda y Marhuenda desvelan cómo eran en las discotecas en 'La Sexta Noche': "Tenía mi éxito" Ecoteuve.es 11:50 - 5/07/2020 0 Comentarios

Uno de ellos afirma que el otro es "un viejo y un curilla" en las pistas

No todo van a ser peleas ideológicas en La Sexta Noche. También hay espacio para el cachondeo y las carcajadas de vez en cuando. El director de La Razón ha sido el protagonista de las bromas de Iñaki López tras un reportaje del programa en una discoteca madrileña y el dardo de Eduardo Inda.

El periodista Francisco Marhuenda ha aprovechado un reportaje de La Sexta sobre la reapertura de las discotecas en Madrid para contar sus vivencias con el baile nocturno.

Un reportero del programa de debate nocturno fue a una discoteca madrileña para comprobar las medidas de seguridad y el cómo afectan a la llegada de clientes por las limitaciones de aforo y la prohibición de abrir las pistas de baile.

"Una discoteca sin baile es como el fútbol sin futbolistas", declaraba Eduardo Inda ante el aspecto vacío de los locales de ocio nocturno de la capital a pesar de la reciente reapertura este mismo viernes.

"Tenía mi éxito"

"No está mal, se puede hablar. Las discotecas eran un rollo", ha señalado el tertuliano y director de La Razón. "Eres muy viejo Paco, eres un curilla", ha atacado el director de OK Diario. "Tenía mi éxito, no tanto como tú, pero lo tenía", ha contestado Paco Marhuenda. Un cruce de declaraciones que han desatado las carcajadas y el cachondeo del resto de periodistas presentes en el plató y hasta del presentador. "Éste es un hilo del que algún día tiraremos", ha advertido Iñaki López antes de cambiar de tercio con el grupo musical Camela, invitados al programa una vez más.