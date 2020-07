Pastor, Pérez Reverte y otros periodistas apoyan a Vicente Vallés frente a Echenique Ecoteuve.es 10:50 - 5/07/2020 0 Comentarios

Un sector de Podemos critica el trabajo del periodista hasta decir que lo suyo no son "informativos"

Chani, David Jiménez, Juan Ramón Lucas, Teodoro León Gross y Sandra Golpe, entre otros, se han volcado a defender la independencia y libertad informativa, contrarias a la censura, por la polémica de Echenique contra Vallés por hacer su trabajo en Antena 3 Noticias.

El mundo de la prensa y medios de comunicación se han lanzado a defender la profesionalidad y el trabajo al frente de Antena 3 Noticias del periodista Vicente Vallés ante los ataques de Podemos en general y Pablo Echenique en particular, que ha puesto en duda que el noticiario de dirige y presenta Vallés pueda calificarse como "informativo", una acusación muy grave.

Y es que desde su perfil en Twitter, Pablo Echenique criticó al presentador de Antena 3: "Lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha. Está en su derecho, pero que no lo llamen 'informativos".

De esta forma y desde que estallara la pandemia, con los vaivenes de medidas y cifras que daba el Gobierno en cuanto a muertes, infectados y PCRs, Vallés se convirtió en el centro de los ataques de Podemos por los análisis virales que dedicaba a Podemos, el último, sobre el escándalo de Pablo Iglesias en el caso Dina y su paternalista forma de quedarse con la tarjeta SIM (con imágenes y datos íntimos) de su ex asesora, ahora directora de un nuevo periódico afín a Podemos.

Reverte, preocupado por la mermada libertad de prensa

Ante este ataque de un sector del Gobierno al libre ejercicio del oficio periodístico, personalidades célebres de este mundo como el ex reportero de guerra, ex presentador, escritor y académico de la RAE, Arturo Pérez Reverte, han salido a la palestra para advertir del peligro que puede suponer hacer caso a las ideas censoras y totalitarias para con la libertad de prensa que algunos políticos parecen querer implantar: da la sensación ante sus declaraciones de que no quieren permitir que se señalen sus errores/investiguen. Sólo quieren alabanzas, pero no críticas, algo, sin duda, que menoscaba la democracia y las libertades.

Así, el columnista cartagenero ha manifestado en su bulliciosa cuenta de Twitter que "atacar a Vicente Vallés es atacar la libertad de prensa en unos tiempos en que es más necesaria que nunca. Quien sea o haya sido periodista y calle ante eso, quien desee información plural y mire hacia otro lado, se ponen clavos en su propio ataúd".

Atacar a @VicenteVallesTV es atacar la libertad de prensa en unos tiempos en que es más necesaria que nunca. Quien sea o haya sido periodista y calle ante eso, quien desee información plural y mire hacia otro lado, se ponen clavos en su propio ataúd. pic.twitter.com/HkohxMHkZO — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 5, 2020

Pastor: "señalar a periodistas desde el Gobierno"

Otra televisiva que no ha querido quedarse callada ante este atropello por parte de los dirigentes de la formación morada ha sido Ana Pastor, de El Objetivo de La Sexta, quien ha arremetido también en redes sociales contra el portavoz de Podemos por "señalar a periodistas mientras está en el Gobierno".

A través de su cuenta oficial de la red de microblogging Twitter, la presentadora ha dicho que "señalar periodistas es lamentable, lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el Gobierno. No es la primera vez, y me temo que no será la última". "Un abrazo a Vicente Vallés".

Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a @VicenteVallesTV https://t.co/iP1ILYBgch — Ana Pastor ???????? (@_anapastor_) July 4, 2020

Golpe alerta de un bulo de Echenique

El ataque partidista también le ha llegado a su compañera de Antena 3 Noticias 1, Sandra Golpe, que ha cargado contra el político de Unidas Podemos por "señalar así a quienes informan con la profesionalidad de Vicente Vallés". "Está muy feo, Echenique. Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un bulo como una casa". Y es que Sandra Golpe ha señalado que el fragmento de vídeo en el que Álvaro Zancajo dice que "nos van a dar pero bien", es un vídeo "manipulado" que no hacía referencia a Podemos, y, por lo tanto, un bulo de Pablo Echenique.

Señalar así a quienes informan con la profesionalidad de @VicenteVallesTV está muy feo, @pnique Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un BULO como una casa ("nos van a dar pero bien" NO IBA POR VOSOTROS, ¡está manipulado! ????Qué cansino desmentirlo tantas veces) https://t.co/P8cO93Lq8s — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) July 4, 2020

El ex vicepresidente de Atresmedia

A la defensa de Vallés no ha podido faltar Maurizio Carlotti. El que fuera vicepresidente de Atresmedia -ahora, consejero externo del grupo-, ha revelado que conoce a Vallés "desde el año 1995, como profesional y como persona". "Lo considero el mejor periodista televisivo en actividad y así resultaría palmariamente, si los 'errores' que Echenique le imputa a él, se los buscara a todos los demás: Vicente ganaría de calle", ha publicado Carlotti.

Conozco @VicenteVallesTV desde el año 1995, como profesional y como persona.

Lo considero el mejor periodista televisivo en actividad y así resultaría palmariamente, si los "errores" que Echenique le imputa a el, se los buscara a todos los demás: Vicente ganaría de calle. https://t.co/BzgL836GD0 — Maurizio Carlotti (@maucarlo1) July 4, 2020

Lucas: censura y entierro de la izquierda democrática

Juan Ramón Lucas también ha expresado su juicio al ataque de la formación morada al Periodismo así: "Este tuit es indecente. Y revelador. No solo llevan mal la crítica: enseñan la patita censora a la menor oportunidad. Esta izquierda es la que ha enterrado a la izquierda democrática en España", sentenciaba el presentador de La Brújula de Onda Cero respecto al tuit acusatorio de Echenique.

Este tuit es indecente. Y revelador. No solo llevan mal la crítica: enseñan la patita censora a la menor oportunidad. Esta izquierda es la que ha enterrado a la izquierda democrática en España. https://t.co/TnvB4rI8pM — Juan Ramón Lucas (@JuanraLucas) July 4, 2020

El también escritor seguía analizando el escándalo así, hablando de la nueva cabecera afín a Podemos de la que Dina Bousselham es directora: "Pero lo mejor de este tuit es que utiliza como fuente el panfleto que le han regalado a Dina. No solo necesitaba protección, la pobre... también necesite publicidad".

Pero lo mejor de este tuit es que utiliza como fuente el panfleto que le han regalado a Dina. No solo necesitaba protección, la pobre... también necesite publicidad. https://t.co/QW3R3wMK52 — Juan Ramón Lucas (@JuanraLucas) July 4, 2020

Ante una crítica por "defender a un colega", el locutor argumentaba lo siguiente: "En primer lugar, lo del panfleto es una manipulación descarada, no es la verdad. Y en cuanto a defender, no lo hago con un colega. Estoy hablando de uno de los periodistas más íntegros y solventes que conozco. Y lo conozco bien".

En primer lugar, lo del panfleto es una manipulación descarada, no es la verdad. Y en cuanto a defender, no lo hago con un colega. Estoy hablando de uno de los periodistas más íntegros y solventes que conozco. Y lo conozco bien. https://t.co/2jh5Xr0G8K — Juan Ramón Lucas (@JuanraLucas) July 4, 2020

Chapu: "no se admite objeción a la verdad gubernamental"

Su compañero periodista de La Brújula, Chapu Apaolaza, también salía en defensa de Vallés así: "Lo que pasa es que no se admite la objeción a la verdad gubernamental y que cualquler contestación se asimila a la cloaca, el intento de derrocamiento y en general, lo facha".

Lo que pasa es que no se admite la objeción a la verdad gubernamental y que cualquler contestación se asimila a la cloaca, el intento de derrocamiento y en general, lo facha. https://t.co/PFKZLnPSA8 — Chapu Apaolaza (@ChapuApaolaza) July 4, 2020

Y remataba con un "hay que lavarse la boca antes de rajar de Vicente Vallés".

Hay que lavarse la boca antes de rajar de @VicenteVallesTV. — Chapu Apaolaza (@ChapuApaolaza) July 4, 2020

Chani: "Contra el periodismo libre y libertad de expresión"

Entre los apoyos también ha estado Antonio Pérez Henares, más conocido como 'Chani', escritor, periodista y colaborador hasta hace unas semanas de Al Rojo Vivo: "El ataque contra Vallés encabezado por Iglesias y Echenique lo es contra el periodismo libre y la libertad de expresión. Muestra lo que pretenden, censura y exclusión y lo que son, liberticidas, antidemócratas y totalitarios".

El ataque contra @VicenteVallesTV de Podemos encabezado por @PabloIglesias y @pnique lo es contra el periodismo libre y la libertad de expresión. Muestra lo que pretenden, censura y exclusión y lo que son, liberticidas, antidemócratas y totalitarios.#YoSoyVicenteValles pic.twitter.com/f0oHkoX5hs — a perez henares (@chanihenares) July 5, 2020

Exdirector de El Mundo: "Indecente"

David Jiménez, exdirector de El Mundo, se refería así al escándalo: "Esta campaña contra Vallés es indecente. Un partido en el Gobierno debe defender la libertad de expresión, no señalar periodistas. Las cloacas mediáticas existen: relacionar a todos los periodistas críticos con ellas es utilizar sus mismos métodos".

Esta campaña contra @VicenteVallesTV es indecente. Un partido en el Gobierno debe defender la libertad de expresión, no señalar periodistas. Las cloacas mediáticas existen: relacionar a todos los periodistas críticos con ellas es utilizar sus mismos métodos. https://t.co/dKQRvsrD50 — David Jiménez (@DavidJimenezTW) July 4, 2020

León Gross: "adláteres contra periodistas"

El columnista de El País y colaborador de la SER, también se expresaba en la misma línea: "Convendría no quitar importancia a las campañas crecientes de Podemos y adláteres contra periodistas".

Convendría no quitar importancia a las campañas crecientes de Podemos y adláteres contra periodistas... https://t.co/KlvOxiKPDx — Teodoro León Gross (@teoleongross) July 4, 2020

Ángeles Blanco critica el paternalismo del caso Dina

Por último, Ángeles Blanco, competidora desde Informativos Telecinco y a su vez, pareja de Vallés, hacía una velada crítica al escándalo Dina desde su cuenta, criticando el paternalismo del líder de Podemos con las mujeres: "A ver si lo entiendo... alguien retiene la tarjeta del móvil de una mujer porque el contenido que esa mujer tiene en su propia tarjeta de su propio móvil puede causarle un trauma... ¿Es algo así?", escribía la periodista.