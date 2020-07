Patricia Conde, criticada en redes por contradecir al doctor Simón en cuanto a las mascarillas Ecoteuve.es 14:30 - 4/07/2020 0 Comentarios

La presentadora promociona mascarillas "egoístas" que sólo la protegen a ella

La que fuera la presentadora de Sé lo que hicisteis, actualmente en Dar cera, pulir #0, la ha liado en Instagram al enseñar el tipo de mascarillas con las que ella se protege: de válvula, esas que protegen al que las porta pero no al resto (a no ser que se lleve una quirúrgica encima de ésta, además).

Y es que la vallisoletana ha rechazado el argumento de que ese tipo de mascarilla es "egoísta", como dijo Fernando Simón, dado que sólo protege del coronavirus a quien la lleva.

El doctor Fernando Simón hace unos días subrayó que utilizar ese tipo de mascarillas "no es lo ideal" por insolidaridad. Para el doctor, las mascarillas FFP2 con válvula "desde mi punto de vista, pueden ser las egoístas: 'yo me protejo y los demás me preocupan poco'. Protegen también de infectar a otros, pero no tanto como las quirúrgicas", criticó el sanitario.

"En un momento determinado, si no hay otra opción, vale para personas concretas, pero desde el punto de vista poblacional, no es lo ideal. Me cuesta ser radical en estas cosas, una persona altamente vulnerable hay que entender que la use, pero lo ideal es la altruista", agregó.

Sesión con FFP2 con válvula

Patricia Conde subió a Instagram un shooting con mascarillas de válvulas, ya que es un post de publicidad, muy común en la presentadora.

"Hoy he grabado el programa con la nueva mascarilla de poliuretano en azul, pero la de doble válvula me ha robado el corazón, es segura, bonita, y se ajusta a la cabeza mediante dos tiras con velcro (mucho más cómodo y menos molesto que las gomas en las orejas)", comienza diciendo.

"Si eso fuera cierto"

"Algunos diréis que este tipo de mascarilla sólo te protege a ti, pero si eso fuera cierto, tampoco pasaría nada porque si cada uno lleva la suya estamos todos protegidos. Lo importante es que sigamos y confiemos, y os vuelvo a repetir que nunca subestiméis la importancia de estar alegres por duras que sean las pruebas que nos pone la vida", prosigue la televisiva.

"Poneos las mascarillas que queráis, pero debajo, intentad poner una sonrisa siempre. Por cierto, ya están a la venta las de niño/a y son una monada y hay 3 colores para elegir", termina.