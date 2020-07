Consecuencias del COVID-19 en Nick Cordero ('Ley y orden'): Pierna amputada y doble trasplante de pulmón Ecoteuve.es 13:55 - 4/07/2020 0 Comentarios

El intérprete tampoco puede hablar ni moverse y ha despertado del coma

A pesar de tener tan solo 41 años y sin patologías previas conocidas, el intérprete de Blue Bloods y Ley y Orden, nominado también a los prestigiosos Tony Awards, lo ha pasado fatal con el coronavirus: ha estado en coma, le dijeron que moriría muy probablemente, no puede hablar ni moverse bien aún y, además, le han amputado una pierna y es casi seguro que necesitará un doble trasplante pulmonar.

Cordero, con 41 años, fue hospitalizado en Los Ángeles en marzo tras contraer el COVID-19, enfermedad que, entre otras secuelas graves, le ha hecho perder una pierna, como contó su esposa, Amanda Kloots, en This Morning de CBS.

Tres meses después de ser ingresado, ha despertado del coma y ha dado negativo en el test del nuevo coronavirus pero las secuelas son "críticas".

Doble trasplante de pulmón

"Existe una probabilidad del 99% de necesitar ese trasplante para vivir el tipo de vida que sé que mi esposo querría vivir", aseguró Kloots.

Los médicos llegaron a temer por su vida hasta en cuatro ocasiones. "Me dijeron cuatro veces que no sobreviviría. A veces, incluso que no sobrevivirá a la noche, pero lo hizo", recordó la mujer en la CBS.

Ni habla ni se mueve aún

La enfermedad ha mermado tanto la musculatura del actor que aún no puede moverse y apenas consigue poder hablar. "Cuando le pregunto, trata de sonreír o mover su mandíbula", declaró Kloots a los periodistas.

Sin complicaciones médicas previas

Cordero, además, no tenía problemas médicos previos.

Su caso recuerda al de Tom Hanks, quien a sus 63 años contrajo el coronavirus junto a su esposa, Rita Wilson, pero ellos, en cambio, siendo mayores que Cordero, lo superaron casi sin inmutarse.