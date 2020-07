Sandoval incendia literalmente el plató de 'La última cena' y Rafa Mora le acusa de hacerlo "por el show" Ecoteuve.es 4/07/2020 - 10:57 0 Comentarios

No vigiló el horno como le pidió Terelu Campos y el plató se llenó de humo

El término sandovalizar puede que haya cambiado desde ayer gracias a La última cena y que ahora signifique incendiar/quemar cosas. Y es que Víctor Sandoval no sabe cocinar, como ya demostrara en Ven a cenar conmigo. Además, le pusieron junto a Terelu, que sí que maneja los fogones con más pericia. ¿El resultado? Humo y un olor desagradable, así como acusaciones de hacerlo de manera premeditada.

Así, Víctor Sandoval no paró de preguntar a Terelu mientras hacían la comida, lo que hizo aumentar (más) la tensión y que incluso ésta amenazara con abandonar el plató con un sonoro "me voy". Ahora se entiende lo que pasó su hermana Carmen Borrego con Víctor cuando fue a su casa a comer en Ven a cenar conmigo. El televisivo es más intenso que el café de Colombia.

La cosa empeoró y por sorpresa, apareció una humareda procedente del horno. Sandoval, al que Terelu Campos había pedido vigilar el horno, se despistó. "Eso pasa por ir a publicidad, porque me he puesto a hablar, y me he olvidado", aseguró.

El chef Sergi Arola logró sacar la bandeja, llena de un preparado chamuscado a base de queso parmesano: presentador y comensales no dejaban de comentar lo horrible que era el olor.

Jorge Javier Vázquez aseguró que Sandoval debía "probar el queso quemado" algo que, obviamente, no ocurrió.

Por otro lado, Rafa Mora -y algunos twitteros- creyeron que Sandoval lo había hecho a propósito y "por el show". Como si hiciera falta con todo lo que pasa ahí...