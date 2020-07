"Presunto periodista": crece la tensión entre Pablo Iglesias y Vicente Vallés tras sus críticas en Antena 3 Ecoteuve.es 3/07/2020 - 22:49 0 Comentarios

El vicepresidente se queja de las palabras que el periodista dijo esta semana

El presentador lanza otra pulla por lo último de Iglesias en el 'caso Dina'

"Decidió que no convenía someterla a más presión. Una mujer que es mayor de edad"

Vicente Vallés mandó un recado a Podemos hace unos días a propósito del 'Caso Dina Bousselham', sobre el robo y la filtración del contenido del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias. El presentador criticó su teoría de la campaña de las cloacas del Estado contra el partido morado. Lo hizo con un recado en el informativo de Antena 3 que ha provocado una cascada de reacciones.

"Podemos se ha abonado a ese discurso que ya utilizó en las elecciones de que hay una campaña de las cloacas del Estado. Una campaña que, de existir, no ha evitado que Podemos esté en el poder ni que su líder sea vicepresidente del Gobierno", dijo Vallés el pasado martes.

Las palabras del presentador se producían después de escuchar a Isa Serra, líder de Podemos en Madrid, hablar de esa campaña contra Podemos. Y fue la diputada en la Asamblea madrileña la primera en contestar, a través de Twitter, a Vicente Vallés. "¿Que no es para tanto que funcionen las cloacas? Llegamos al Gobierno gracias a la gente y a pesar de estas campañas, sí. ¡Vaya concepto de democracia!", escribió la líder de la formación en Madrid.

Pablo Iglesias: "Algún presunto periodista..."

Pues bien, este viernes, Pablo Iglesias habló del robo de la tarjeta en una entrevista en Radio Nacional y lanzó varios mensajes que, por la noche, fueron recogidos por Vicente Vallés.

"Pablo Iglesias ha cargado contra policías, políticos de otros partidos, medios de comunicación, periodistas y algún presunto periodista", dijo el presentador en Antena 3. Y ahí está la clave. En efecto, el vicepresidente hizo varios comentarios sobre los medios de comunicación, nombró a alguna publicación, como El Mundo, OKDiario o El Confidencial y, más tarde, se quejó de la interpretación que algunos habían hecho.

"Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir: 'bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos no estuviera en el Gobierno y que Pablo Iglesias no fuera vicepresidente", explicó en RNE. No llegó a nombrar a Vallés pero ni el presentador de Antena 3 parece tener duda de que se refería a él.

Vallés vuelve a la carga por el caso de la tarjeta de Dina Bousselham: "Es mayor de edad"

Acto seguido, Vallés ha puesto la lupa sobre "lo más interesante" de la entrevista a Pablo Iglesias: "Por qué se quedó de una tarjeta de móvil que no le pertenecía".

Sobre este asunto, Pablo Iglesias explicó en la entrevista lo siguiente: "imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de OKDiario, Inda, Villarejo... Yo tomo la decisión de no someter a Dina Bousselham a más presión".

Después de escuchar su declaración, Vallés contestó: "Es decir, Pablo Iglesias decidió que no convenía someter a Dina Bousselham a más presión. Una mujer que es mayor de edad. Consideró por su propia cuenta que era mejor para Dina Bousselham no tener la tarjeta aunque ella era su legítima propietaria y contenía su contendido". [Ver vídeo completo. Minuto 19.50]

