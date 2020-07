"No seas tan amargada": Gianmarco responde a la 'puñalada' de Adara tras su debut en la música Ecoteuve.es 3/07/2020 - 19:45 0 Comentarios

El italiano y la madrileña, ahora enamorada de Rodri, se verán las caras en el 'Deluxe'

Gianmarco Onestini ha dado la cara este viernes en Sálvame después de que Adara Molinero, su ex, despotricara contra él por su debut como cantante. El italiano ha sacado esta semana un single llamado Maracaná, en el que aparece con su hermano Luca en el videoclip que, tan solo unas horas después de su lanzamiento, ha alcanzado las 50.000 reproducciones.

La letra de la canción, además de tener una referencia a la pandemia, "no soy el COVID pero te puse en 19 poses", lleva un mensaje implícito hacia Adara: "Deja de manipular, tú no sabes amar, dices que me odias, pero no me vas a olvidar. Búscate otro, conmigo no volverás a jugar".

La crítica de Adara no se ha hecho esperar: "No sabe cantar, que haga lo que quiera ( ) Se contradice, él quería cuidar su imagen porque quería ser abogado y diplomático. ¡Ahora hace un videoclip con no sé cuántas tías en pelotas!", ha declarado en Lecturas.

Gianmarco responde a Adara: "No seas tan amargada"

Pues bien, Gianmarco se ha defendido argumentando que es el tema "más vendido en iTunes". "La vida de abogado la voy a hacer, esto no quiere decir que no vaya a seguir con mis estudios", ha dicho muy enfadado después de entrar en detalles de los mensajes "subidos de tono" que la cazó con Rodri: "Una cosa es tontear y otra es faltar el respeto"

"No tienes que ser tan amargada y enfadada, disfruta de la vida. Siempre estás insultando. Haz un baile tú también", ha rematado mirando a cámara, antes de que Kiko Hernández anunciara que Gianmarco y Adara se verán las caras este sábado en el Deluxe.

