La gran rajada de Rosa Benito contra Rocío Carrasco: "Aunque tu hija sea de 'Hermano mayor' no le das la espalda" Ecoteuve.es 3/07/2020 - 19:09

La ganadora de 'Supervivientes 2011' pierde los nervios contra su sobrina

Ya es mediodía se hizo eco este viernes de la inesperada llamada que Gloria Mohedano hizo a Sálvame el pasado miércoles para romper su silencio sobre la inexistente relación que mantiene con Rocío Carrasco. La hermana de Rocío Jurado se posicionó con Rocío Flores y apoyó públicamente a Antonio David después de todo lo que ha pasado con su sobrina.

Tras ver las imágenes, Rosa Benito ha pedido la palabra para lanzar unas palabras que ha dejado impactados a Sonsoles Ónega y el resto de colaboradores del programa. La exmujer de Amador Mohedano ha criticado a Rociíto, asegurando que no entiende para nada su comportamiento.

"Aunque tu hija fuese del tipo de Hermano mayor no le das la espalda, porque además, qué culpa tiene el otro hijo de lo que haya pasado con esa niña en el pasado", aseguró la ganadora de Supervivientes 2011. Benito sorprendió a todos aconsejando a Rocío Flores que cesase en sus intentos frustrados de reconciliarse con su madre.

"Yo ya se lo he dicho a Rocío, que no lo intente más, que eso sale o no sale (...) Rocío Carrasco no puede coger un teléfono para llamar a su hija, pero para llamar a otros y contarle cosas de la niña bien que lo hace", criticó muy nerviosa antes de que Isabel Rábago le recriminase sus palabras y comenzase una bronca entre ellas.