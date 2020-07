"No me lo ha perdonado, por eso ya no estoy en Mediaset": el dardo de Carmen Alcayde a Jorge Javier desde 'Zapeando' Ecoteuve.es 3/07/2020 - 17:13 0 Comentarios

La presentadora de 'El Madroño' de Telemadrid aparece por sorpresa en La Sexta

Los espectadores de La Sexta se han llevado una gran sorpresa este viernes al ver a Carmen Alcayde sentada en la mesa de Zapeando. El programa de Dani Mateo probó a la valenciana, que acudió de momento como invitada para contar algunas anécdotas divertidas sobre su labrada trayectoria en televisión.

Durante su intervención, la periodista soltó algunas pullitas hacia Mediaset después de que en los últimos años apenas la haya tenido en cuenta para sus programas. Alcayde recordó así el mal trago que vivió en su paso por Me lo dices o me lo cantas. "Era un concurso de talentos de famosos y me echaron. Me dijeron que cantaba como una almeja atropellada y yo creo que fue un error. La tele está llena de gente que canta bien. Lo guay es cantar mal", contó entre risas.

Más tarde, Dani Mateo preguntó a Alcayde cuál había sido el mayor tierra trágame de su carrera. La invitada aprovechó entonces para soltar un nuevo dardo al grupo de Fuencarral. "Hay uno mítico que siempre lo cuento, pero ha sido el peor. Fue una vez que tenía que tirarle una tarta a Jorge Javier en El Tomate en plan gracia y habíamos acordado tirársela al pecho. Yo nunca le había tirado una tarta a nadie y sin querer se la lancé a la cara", empezó rememorando.

"Se cogió un mosqueo pero de los grandes. Ahí dije: tierra trágame", señaló al tiempo que el presentador destacaba que Jorge Javier es alguien que cuida mucho su imagen ante las cámaras. "Yo creo que no me lo ha perdonado, por eso ya no estoy en Mediaset", soltó entonces Alcayde ante la sorpresa de los colaboradores de La Sexta. "Este es el titular de la tarde, ha llegado el gordo", bromeó entre risas la presentadora.