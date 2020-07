Laila Jiménez, la nueva presentadora de Telecinco que fue agredida en una manifestación Ecoteuve.es 3/07/2020 - 15:32 0 Comentarios

La experimentada periodista debuta en el informativo matinal de la cadena

Arranca el próximo lunes con Alba Lago y estará en pantalla durante dos meses

Las vacaciones de verano traen novedades en las parrillas. Nuevos programas, muchos refritos, alguna serie nueva... y también el debut de algunos presentadores que son probados durante estos meses.

Este es el caso de Laila Jiménez. La experimentada periodista catalana debutará el lunes al frente del matinal de Informativos Telecinco. La periodista conducirá el espacio con Alba Lago.

"Cuelgo el micro en este fondo un par de meses Me pongo la capa y me uno al equipo 'Dormir es de cobardes'. Algunos los conocen como Informativo Matinal. ¡Se os hará madrugar pero me encantará veros a todos!", escribió hace unos días la periodista.

Laila Jiménez, el rostro de Telecinco en Barcelona

Laila Jiménez lleva años siendo la encargada de transmitir la información desde Barcelona en Informativos Telecinco. Aparece a diario en los espacios de noticias con conexiones en directo desde la Ciudad Condal. Hace tiempo, de hecho, sonó para dar el salto a Madrid como presentadora. Ahora lo hará de forma puntual, durante los próximos dos meses.

Con un sólido trabajo a pie de calle, el pasado otoño Laila Jiménez fue noticia, por desgracia, cuando fue agredida por manifestantes que conmemoraban el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

Jiménez trataba de realizar su trabajo cuando un grupo de manifestantes la rodearon intentando -a empujones y al grito de "mentirosos"- que no pudiera efectuar la conexión que intentaba establecer con la cadena. En una de las imágenes ofrecidas por Telecinco, se pudo ver cómo un individuo le arrojaba bebida de una lata sobre el cabello de la periodista provocando uno de los momentos más tensos de la noche.

