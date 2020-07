Iván y Oriana pasan del edredoning en el saco al sexo desenfrenado en la ducha de Ferre y Cris Ecoteuve.es 3/07/2020 - 13:57 0 Comentarios

Además, el extronista le ha pedido a la venezolana delante de las cámaras que sea su pareja

Oriana e Iván han dado un paso más en su relación, anterior a su estancia en La casa fuerte: ya son novios de manera formal, oficial. Y lo celebraron sustituyendo el edredoning tan típico de los realities -en su caso, además, era en saco de dormir, no en cama- por hacerlo en la ducha de otros dos concursantes. Pero Oriana no cree que el ex MYHYV esté enamorado de ella.

"Yo no entró a tu vida para hacerte sufrir, entro a tu vida para hacerte feliz. Para que todo lo mal que lo hayas pasado se olvide y empieces una vida junta conmigo. Yo cuando te digo que te quiero lo digo de verdad. Cada día me doy más cuenta de que quiero estar contigo. Oriana Cristina Marzoli, ¿quieres ser mi novia?", le preguntó el andaluz.

Lea también: "Si f***** te quedas": Jorge Javier sabe qué necesita Oriana para permanecer en los realities

Ella respondió que sí y la pareja fue a ratificarlo a la ducha de sus compañeros Ferre y Cristina, donde no se cortaron: "¡Ay, Dios!", exclamaba Marzoli.

"Como ahí no enfoca la cámara, pensaba que no se iba a escuchar", se ha excusado la televisiva. "¿Estábais de pie?", ha preguntado Jorge Javier.

Iván cuenta la postura a Jorge

"Es que de pie no creas que me gusta mucho", ha confesado ella. "La ducha tiene espacio y me puedo poner en cuatro", confesaba González.

"En el suelo y apoyada en el wc, rollo Superman con la cara pegada al azulejo para que haya más espacio de recorrido", ha contado Iván con todo lujo de detalles.

Iván, a Oriana: "Dentro y fuera"

Iván, además, preparó una cena para Oriana. "Brindemos porque realmente funcione fuera y nada pueda influir en lo que pensamos el uno del otro", decía ella.

"Que todos los momentos que vivamos aquí sean sólo el comienzo de una bonita de historia de amor, de duración eterna. No eres mi novia desde ayer, para mí eres mi novia ya desde hace tiempo. Hay veces que me he sentido muy agobiado porque lo pasaba mal cuando tú lo pasabas mal. Con esos detalles, me he dado cuenta de que eres la persona con la que quiero estar, dentro y fuera del programa", le aseguró él.

"Me encantas y me pones nerviosa, te quiero", contestó Oriana. "¿Sabes una cosa? Te quiero", se sinceró Iván.

Oriana desconfía del repentino amor de Iván

Oriana se sinceró con Fani Carbajo tras esta declaración y confesó que no se creía a Iván. "A mí que me diga que quiere que sea para siempre después de un mes no cuela. En un momento está nervioso, en otros contesta megamal, no me hace entenderlo del todo", contaba la extronista.

Jorge ha preguntado a la joven si se creía las palabras e su ahora novio. "Hay veces que sí, y otras que no. ¿Qué le hago?", ha respondido ella.

Iván amenaza con romper si dudan de él

"Yo voy a hacer una promesa aquí, delante tuya, y de mis compañeros", le ha dicho el concursante al presentador. "Yo, si se me vuelve a poner en duda mis sentimientos, no voy a seguir con esta relación, porque estoy dando el 100% y las cosas al 80% no me gustan. Yo me fío al 100% de ella", ha prometido el jerezano.