El zasca de la madre de Miguel Frigenti a Paz Padilla por preguntarle cómo era educar a tres hijos gays

La presentadora de 'Sálvame' no estuvo acertada a la hora de entrevistar a Marisa

Las microhomofobias siguen presentes en la televisión, incluso en espacios que parecían libres de ellas por ser abanderados del movimiento LGTBI, como Sálvame. La última en caer en una de ellas ha sido Paz Padilla, ampliamente criticada en redes por la pregunta que le soltó a la madre del colaborador Miguel Frigenti sobre la homosexualidad de sus hijos. Además, se reveló la dura y emotiva historia de la familia.

El programa de ayer de Sálvame no sólo fue un bombazo por revelar el nombre y rostro de la supuesta nueva pareja de Enrique Ponce, sino por el emotivo momento que vivió Miguel Frigenti junto a sus dos hermanos gemelos, Alberto y Carlos, y con llamada de su orgullosa madre, Marisa, incluida. Pero hasta los momentazos enternecedores y casi lacrimógenos se pueden ver empañados por un comentario desafortunado.

Marisa soltó uno de los mayores zasca que se han oído en ese plató, y por eso, fue muy aplaudida en redes. Y es que Padilla, que sustituía a Jorge Javier presentando, preguntó cómo fue educar a tres hijos gays.

"Tener a 3 hijos gays no es fácil"

La gaditana declaró que se imaginaba que "tener a tres hijos gays no es fácil, porque ya es complicada la educación de un hijo" y hasta le preguntó si acudió a alguien en busca de ayuda, unos comentarios que no sentaron bien a la audiencia.

"El tema gay, sobredimensionado"

"Para mí, el tema gay está sobredimensionado, no es nada. Es como el que es vegetariano y no quiere comer carne, es su libertad en la vida y cómo elegir su felicidad. Considero que ningún profesional me tiene que preparar para nada", respondió Marisa ante la pregunta.

Y ramató con la siguiente cita, muy celebrada: "No he educado a tres hijos gays, he educado a mis hijos".

La metáfora de la cárcel

Marisa, asimismo, afirmó que hubo personas que no respetaron la orientación sexual de sus hijos, incluso de la familia, pero a ella no le importó: "La peor cárcel es la que se impone uno mismo. Y tú no puedes ser diferente a lo que eres porque no vives, yo he tenido una cárcel toda mi vida, mi silla de ruedas, me limita continuamente, pero he tenido que aprender a vivir con ella. Pero a mis hijos, su cárcel no era obligatoria".

Bullying y enfermedad: emociones a flor de piel

Aunque lleva poco siendo colaborador de Sálvame, Miguel Frigenti se hizo conocido hace años junto a sus dos hermanos gemelos en El revientaprecios del mismo programa de Telecinco.

Los tres hermanos están muy unidos y no han tenido problemas en contar cómo fue su infancia y juventud: Miguel Frigenti sufrió bullying en el colegio por sus compañeros homófobos, pero sus otros dos hermanos, afortunadamente, no corrieron la misma mala suerte.

La matriarca Frigenti, en silla de ruedas

También revelaron la dura historia de su madre, Marisa, que sufre espina bífida y tiene que ir en silla de ruedas.

Ella misma en directo ha confesado que, por su enfermedad, le recomendaron no ser madre, pero se lanzó y de hecho, en el embarazo de Miguel tuvo que estar ingresada en el hospital desde el primer trimestre.

Mucho tiempo sin verse

La historia de la familia Frigenti ha seguido tocando la fibra sensible de los allí presentes y los telespectadores al contar que, por los ingresos hospitalarios de Marisa, estaban lejos unos de otros durante mucho tiempo.

Marisa confesó sentirse "culpable" aún por no haber podido evitar el bullying homófobo que sufrió su hijo por parte de otros alumnos en el colegio e instituto.

Gracias a su madre coraje

Los tres hijos, al borde de las lágrimas y visiblemente afectados por los recuerdos agradecían a su madre Marisa y le decían que si pudieran elegir, la elegirían a ella como madre otra vez, porque son como son gracias a ella.

Miguel trabaja para darle mejor vida

Además, Miguel confesaba que su objetivo es poder comprar los productos que le faciliten la vida a su madre: "Tiene las piernas ortopédicas mal, quiero darle una vejez en condiciones, mi mayor angustia es no llegar", relataba el colaborador Frigenti a Paz Padilla.