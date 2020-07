Ada Colau desvela el mensaje que envió a Jorge Javier tras su "rojos y maricones": "El fascismo hay que confrontarlo" Ecoteuve.es 3/07/2020 - 11:45 0 Comentarios

La alcaldesa de Barcelona fue entrevistada en 'Buenismo Bien' de la SER

"Si eres demócrata, eres antifascista; no hay medias tintas", declaró

"A Jorge Javier le tengo mucho cariño, es un gran profesional y muy buena persona"

Manuel Burque y Quique Peinado consiguieron este jueves una de las entrevistas que más habían perseguido desde que Buenismo Bien arrancó su andadura en la Cadena SER. El dúo, que hace doblete con Radio Gaga de Movistar+, charlo de forma telemática con Ada Colau, alcaldesa de la ciudad de Barcelona.

Tras realizar un análisis de la complicada situación política actual y de hacer balance de su mandato, en medio de una de las épocas más convulsas de la historia de la democracia en Catauña, los presentadores se interesaron por el mensaje que envió a Jorge Javier tras su mítico "rojos y maricones" en Sálvame. "¿Qué le escribiste?", preguntó Peinado.

"No recuerdo las palabras exactas, pero también le escribí de manera pública a través de un tuit. Le escribí un Whatsapp porque le tengo mucho cariño", empezó diciendo la política, que reconoció que a pesar de que no se han visto en persona muchas veces, le tiene mucho aprecio. "Creo que es un grandísimo profesional. Es verdad que presenta un tipo de programas que yo normalmente no miro, pero creo que es un gran profesional de la comunicación. Además creo que es una muy buena persona y me gusta la gente que es buena persona", confesó.

Ada Colau: "Jorge Javier nos regaló un momento de verdad"

"Siempre ha sido muy accesible y siempre ha sido muy abierto cuando nos hemos encontrado", aseguró Colau antes de calificar como "maravillosa" su frase "este programa es de rojos y maricones" al discutir sobre Vox con Antonio Montero, uno de los colaboradores del programa. "Me pareció desacomplejada y me pareció un momento de verdad, que es algo que ahora necesitamos, tanto en la política como en los medios de comunicación. Tenemos tantas tesis, masters de marketing y tantas teorías comunicativas, que al final, lo que realmente te emociona, te comunica, te anima, te da confianza en poder ser mejores, es cuando te encuentras a personas que en su sectores te regalan un momento de verdad", valoró la líder de Podemos en la Ciudad Condal.

"Jorge Javier nos regaló un momento en el que no hace cálculos, un momento en el que dice lo que cree que tiene que decir y es que efectivamente, nos estamos enfrentando al fascismo y a una extrema derecha que muchos creíamos que no volveríamos a ver en este país teniendo la experiencia tan terrible de la dictadura que hemos tenido hace pocas décadas", reflexionó. "Al fascismo hay que confrontarlo, no hay medias tintas. Si eres demócrata, eres antifascista. Yo en eso soy contundente. Y que fue importante que Jorge Javier, en un momento de prime time, demuestre esa verdad, ese no hacer cálculos y decir una verdad. Ese rojos y maricones creo que además lo hizo con desparpajo y con gracia, que además se agradece", concluyó Colau confesando que le escribió un mensaje privado en el que le daba las gracias.