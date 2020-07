¿Tongo en 'La Casa Fuerte'?: enfado por el músculo "bucinador" que escribieron Oriana e Iván

Los concursantes de La Casa Fuerte vivieron este jueves una inesperada vuelta al cole. El reality de Telecinco sometió a los habitantes de la villa a un examen que sirvió como prueba para decidir a la pareja inmune del grupo de los residentes y a la 'nominada' del equipo de los asaltantes.

A Oriana Marzoli e Iván González le tocó al azar enfrentarse a la asignatura de anatomía y tuvieron que escribir en dos minutos todos los huesos y músculos del cuerpo humano que previamente se habían estudiado. La pareja, que ha consolidado su romance dentro del programa, logró 18 aciertos, uno más que Yola Berrocal y Leticia Sabater, que tuvieron que escribir todos los reyes godos que recordaran.

Lea también: El motivo por el que María Jesús Ruiz está obligada a abandonar La Casa Fuerte

Sin embargo, las redes sociales con un supuesto fallo que habían cometido Oriana e Iván y que el programa pasó por alto. La venezolana escribió músculo "bucinador" y muchos espectadores se lanzaron a hacer saber al programa que realmente se escribe "buccinador", con doble 'c', lo que habría propiciado un empate entre ellos y Yola y Leticia.

"Es con dos ces", llegó a advertir el propio Iván a su novia durante el desarrollo de la prueba. Finalmente, a pesar de las acusaciones de tongo, Nuria Marín dio una explicación cuando Macarena y Labrador tuvieron que asumir el mismo reto. "Han escrito músculo bucinador, que está aceptado con una o con dos ces", informó la copresentadora de Jorge Javier.

#LaCasaFuerte7 buccinador es solo admitidosm con DOS C!!!! @mediasetcom @telecincoes @lacasafuerte_tv !!!

#LaCasaFuerte7 Como que buccinador está aceptado con una c. En qué diccionario

@RAFAMORATETE Oriana puso Bucinador y es BUCCINADOR diselo a la dirección que no se enteran de NADA @lacasafuerte_tv #LaCasaFuerte7

APAGÓN, ARREGLARLO YAAA, YOLA Y LETICIA SON LAS INMUNES

A Oriana y a Ivan les habéis dado por valido pectorales y abdominales que no son músculos y buccinador es con dos c y ellos lo hambre escrito con una c, RECTIFICAR YA Y DEJAOS YA LOS TONGOS TAN DESCARADOS #LaCasaFuerte7