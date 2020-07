Marta López airea en Telecinco su relación con un futbolista en el pasado de la que nadie sabía nada Ecoteuve.es 2/07/2020 - 19:51 0 Comentarios

La colaboradora de Sonsoles Ónega aclara si ha acudido alguna vez a una de esas fiestas

Mientras Sálvame sigue cebando el vídeo que dice poseer sobre un futbolista siendo infiel a su mujer, además de seguir ahondando en las fiestas privadas que se montan muchos jugadores de la máxima categoría del fútbol español, Marta López ha hablado del tema en Ya es mediodía, además de desvelar una "bomba".

"Marta, ¿a ti te han invitado a alguna de estas fiestas?", le ha preguntado directamente Sonsoles Ónega a lo que ella ha respondido: "Sí, a unas cuantas. Cuando hice el vídeo de presentación de Gran Hermano yo estaba en el Calderón trabajando, con lo cual he tenido mucho trato con futbolistas, me he casado con un futbolista y conozco mucho ese mundo".

Lea también: El motivo por el que a Kiko Rivera le echaron de la cantera del Real Madrid

La colaboradora ha explicado que, pese a invitarla, nunca ha llegado a acudir a ninguna de esas fiestas: "Amigas mías, que me han dicho 'vamos a ir a la fiesta de este chico, ¿te quieres venir?' Y yo he decidido no ir". Marta ha contado que "hay unas chicas a las que pagan y otras chicas a las que pagarían por ir".

Siguiendo este hilo, Marta López ha confesado que un día un día "me levanté en mi casa, en Huelva, y me he visto a medio equipo de primera división en mi casa que han venido con amigas mías". Y para terminar, ha confesado algo inédito: "He tenido también alguna que otra relación con algún futbolista que no se ha dicho, entonces este mundo lo conozco bastante bien".

Lea también: Carlos Latre, tras su imitación de Fernando Simón: "Hay gente que se erige en Torquemada"