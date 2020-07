Carmen Porter, obligada a recular tras un comentario: "Estoy en contra de las gilipolleces" Ecoteuve.es 2/07/2020 - 18:35 0 Comentarios

La periodista casi se mete en un jardín por decir que su tono de piel parece la de un "conguito"

Carmen Porter casi se mete en un charco. Sin Cuarto Milenio en televisión, y con emisiones esporádicas de Milenio Live, la presentadora mantiene el contacto con su legión de fans a través de su canal de YouTube Con C de Carmen, en el que publica un vídeo cada jueves.

La periodista, que en esta vez habló sobre bolsos, empezó la entrega con una broma que, en los tiempos que corren, se le podría haber vuelto en su contra. "Mirad las chicharras y, ahora que me veo, parezco yo un poco achicharrá y eso que tomo el sol muy poquito y en horas...", empieza diciendo.

Lea también: Susanna Griso, madre de una niña de origen africano, se moja sobre la polémica racista de los 'Conguitos'

"Pero claro, lo voy tomando poquito, poquito, poquito... y me estoy poniendo tipo conguito, dice para corregir de inmediato. "Bueno no, conguito no, que ya no se puede decir conguito. Me estoy poniendo... tampoco se puede decir moreninta, me estoy poniendo, no sé ... ¿Gamba? ¿Puede ser, o tampoco se puede decir eso porque a lo mejor ofendo a alguien?".

"En fin, con estas chorradas que hasta los 'conguitos' ¿no? Pues ya van a tener que quitar la marca. La primera que está en contra del racismo soy yo, pero también la primera que está en contra de las gilipolleces, porque vamos...", ha dicho. Todo esta polémica a la que hace referencia viene a raíz del movimiento Black Lives Matter, por el que muchos han pedido a las marcas a la eliminación de cualquier tinte racista.

Lea también: "¿Nadie le dijo que esto era un tsunami?": el arranque de Ferreras con Pedro Sánchez en La Moncloa