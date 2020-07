La pregunta de Ferreras que no ha querido contestar Sánchez y la que le ha hecho reír Ecoteuve.es 2/07/2020 - 15:34 0 Comentarios

El presidente del Gobierno da a La Sexta su primera entrevista tras el coronavirus

Antonio García Ferreras ha entrevistado en La Moncloa a Pedro Sánchez. Es la primera aparición en un programa de televisión desde el inicio de la pandemia del coronavirus, hace unos cuatro meses.

"¿Nadie le dijo que esto era un tsunami?", ha comenzado Ferreras en un interrogatorio que ha acabado de manera mucho más distendida. Al final de la entrevista, el presentador ha preguntado a Sánchez por el 'caso Dina' que salpica al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Lea también: Ferreras dice que en España ha habido "políticos serios" frente al coronavirus

"Sobre las cuestiones judiciales no me pronuncio. Ni en este caso ni en otro", ha dicho Sánchez. "¿Pero ha hablado con Iglesias de esto?", ha insistido Ferreras sin mucha suerte. "Las conversaciones privadas que tengo con el vicepresidente... yo no me pronuncio sobre cuestiones judiciales", ha contestad. "Sí le diré que en estos meses tan duros, con una estrategia de derribo de la derecha y ultraderecha, esta coalición ha salido soldada y está más fuerte que nunca", ha añadido el presidente del Gobierno.

Lea también: Alsina descarga toda su ironía contra Pedro Sánchez con un impresionante chorreo

Poco después, Ferreras le ha hecho una pregunta, casi para terminar, que ha provocado las risas del presidente del Gobierno. "¿Duerme usted mejor de lo que pensaba?", ha lanzado el periodista, en referencia a aquellas declaraciones del propio Sánchez en las que decía que no pactaba con Podemos porque no podría conciliar el sueño tranquilo. "La coalición se ha soldado. Podemos está siendo un socio leal", ha afirmado.