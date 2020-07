La charla sexual de Broncano y María Teresa Campos sobre el punto G: "¿Te hago un dibujo?" Ecoteuve.es 2/07/2020 - 14:33 0 Comentarios

La presentadora recibe en su casa al presentador de 'La Resistencia' de #0

David Broncano es el último invitado que ha tenido María Teresa Campos en Enredados, el programa que la malagueña conduce en su canal de Youtube. La presentadora ha recibido en la librería de su casa al cómico de Movistar+ después de que ambos hayan forjado una gran amistad tras la visita de ella a La Resistencia.

Durante la charla, María Teresa Campos mostró un gran interés por las lecciones sexuales que le dio el pasado jueves Cristina Pedroche en el late night de #0. La periodista quiso centrarse en la ubicación del punto G en la vagina de las mujeres, ya que el tema de la copa menstrual le "interesó menos".

"La chica del público explicó la forma de llegar a ese punto y yo no tomé nota y ya se me ha olvidado", confesó la madre de Terelu y Carmen Borrego entre risas. "¿Quieres que te haga un dibujo?", le preguntó Broncano mientras ella asintió insistentemente. "Lo que aprendí es que la mujer cuando tiras para arriba, hay un momento inicial en el que da gusto, luego hay otro que no, y después más arriba da mucho gusto", respondió el humorista.

"¿Pero eso hasta dónde llega?", le planteó entonces María Teresa. "Hasta que hace tope, hasta que suena la campana", señaló Broncano antes de referirse al clítoris interno. "Tú lo sabrás mejor que yo, pero el interno está por dentro y para arriba", recordó el de Orcera. "Esa es la parte más interesante", reconoció la Campos antes de compartir algunas bromas con su amigo.

María Teresa: "A cierta edad a los hombres no se les pone"

Broncano y María Teresa centraron su charla en la materia sexual y la andaluza quiso destacar que se habla mucho de ellas, pero que "a cierta edad a los hombres no se les pone". La expresión de la presentadora provocó las risas del cómico: "Por favor, María Teresa, que me sudan las manos...". La malagueña reivindicó que el clítoris de las mujeres está siempre "inamovible" y que "no necesita pastillita ni nada".

Finalmente, Broncano puso en un aprieto a María Teresa al preguntarle si en alguna ocasión se ha encontrado en una situación en la que el hombre haya sufrido un 'gatillazo'. "Te habrá pasado alguna vez...", insistió mientras ella intentaba evitar el tema. "No sé, no sé... Yo no sé, porque no voy a hablar de esas cosas", dijo sonrojada la anfitriona.

"En genérico, si alguna vez ha pasado, ¿tú actitud ha sido de apoyarle o de decirle 'hombre por favor?", le planteó el cómico. "¿Cómo voy a hacer esa grosería? Yo haría como que no me doy cuenta", confesó María Teresa provocando las risas de Broncano. "Yo le diría que lo más importante no es eso... aunque lo sea", señaló.