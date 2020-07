El talento oculto de Miguel Lago que dejó a Anabel Pantoja fuera de juego Ecoteuve.es 2/07/2020 - 13:34 0 Comentarios

El colaborador de Risto apareció en 'Adivina qué hago esta noche' de Santi Millán

Santi Millán recibió este miércoles a Miguel Lago en el plató de Adivina qué hago esta noche. El colaborador de Risto Mejide en Todo es mentira fue el primer invitado VIP de la noche sobre el que los concursantes debían descubrir cuál era su talento oculto. Todo ello, en una entrega en la que Anabel Pantoja y Omar Montes ejercieron de ayudantes de los participantes

"Te veo más que a mi madre últimamente", dijo el humorista sacándole una carcajada al presentador nada verlo. Acto seguido, Miguel Lago comenzó a dar las pistas sobre su habilidad secreta: "Soy humorista y debuté hace muchos años en El club de la comedia. He ido haciendo mucho teatro y desde hace un año y medio estoy tratando de faltarle al respeto a Risto Mejide en Todo es mentira y lo vamos consiguiendo", bromeó.

Lea también: Risto Mejide hace llorar a Marta Flich al despedirse de Todo es mentira

Tras oír sus palabras, ni a Anabel Pantoja ni a la concursante les quedó clara la habilidad de Lago. Para ayudarlas un poco, Santi Millán decidió dar una pista extra a ambas. Según explicó el presentador, el talento de Miguel Lago aparece en la película La boda de mi mejor amigo que protagoniza Cameron Díaz.

El talento oculto de Miguel Lago

"He visto esa película muchas veces y creo que Cameron Díaz baila claqué", aseguró la sobrina de la tonadillera en un consejo que terminó arruinando el arranque de la concursante. Siguiendo el consejo de Pantoja, la participante optó por marcar esa opción y no acertó. De este modo, perdió los 3.000 euros de la bola que había elegido al azar.

Finalmente, Santi Millán dio paso a Miguel Lago para que descubriera qué es lo que sabía hacer tan bien. El humorista salió de nuevo al escenario para desvelar que le encanta cantar en karaokes. De este modo, se dispuso a entonar I'm still standing de Elthon John con una desafinación que Noemí Galera calificaría de "sospechosa". "Canto mucho en mi casa, sobre todo con mi familia y nos lo pasamos de maravilla. No importa si cantas bien o mal, si no lo mucho que te puedes divertir gracias a la música", reconoció.