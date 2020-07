Nuria Marín denuncia una grave amenaza: "Te daría una que no te reconocería ni tu familia" Ecoteuve.es 2/07/2020 - 11:28 0 Comentarios

La presentadora de 'La Casa Fuerte' denuncia públicamente lo sucedido

Nuria Marín se ha convertido en el objetivo de injustas críticas por parte de los espectadores de Telecinco por su trabajo en La Casa Fuerte. La presentadora, que tiene que lidiar con unos recursos técnicos limitados y un guion que muchas veces la deja desamparada, ha sido cada vez más señalada desde que arrancara el improvisado reality de Mediaset.

No obstante, durante estos días los ataques han sobrepasado todos los límites, tal y como ella misma ha denunciado en su cuenta oficial de Twitter. La periodista ha compartido una captura de pantalla de los mensajes que ha recibido por privado en Instagram por parte de un usuario anónimo.

Marín, que también presenta ocasionalmente Sálvame y Socialité, ha explicado que a pesar de que se ha quejado de la gravedad de las amenazas, los responsables de la famosa red social han decidido no hacer nada para paliar esta preocupante situación. "Al parecer a Instagram no le parece que este mensaje privado que he recibido sea motivo suficiente para cerrar la cuenta al individuo que me lo envía", comienza diciendo.

La grave amenaza que ha recibido Nuria Marín

"Lo denuncié ayer y la respuesta es que no ven nada raro. O sea, se puede amenazar con palizas pero no enseñar un pezón. Bravo", concluye muy enfadada Marín. En la imagen, se puede ver cómo el susodicho la increpa con mensajes muy alarmantes.

"No tengo palabras para describir cómo me siento pero te digo una cosa, si estuviera en Cataluña te daría una que no te reconocen ni tus familiares estúpida de mierda. Asquerosa. Eres una bastarda".