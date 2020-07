El "mensaje inquietante" de Pablo Motos al pedir al Gobierno que rectifique una de sus medidas: "Todavía hay tiempo" Ecoteuve.es 2/07/2020 - 10:51 0 Comentarios

El presentador de 'El Hormiguero' preocupa a los espectadores de Antena 3

Pablo Motos aprovechó este miércoles la mesa de actualidad y política que ha implantado esta temporada en El Hormiguero para lanzar un "mensaje inquietante" ante las cámaras de Antena 3. El presentador pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que rectificara una de sus medidas ante la crisis del coronavirus antes de que sea demasiado tarde: "Todavía hay tiempo".

Acompañado de Marron, Juan del Val y Nuria Roca, Pablo Motos repasó algunas noticias del día, como la de la carrera mundial que se está realizando por encontrar la vacuna contra la enfermedad que ha paralizado a todo el planeta. En ese momento, el presentador pidió unos segundos para hablar de un asunto que le ha preocupado mucho en relación a la llegada de turistas a España a lo largo de todo este verano.

"Ya sé que no es una noticia agradable pero yo desde que empezó el coronavirus estoy hablando con unos médicos que no se han equivocado en nada y el mensaje de uno de ellos es inquietante. Me ha advertido que no rebaje las medidas de seguridad aunque me parezca exagerado, porque la entrada en los aeropuertos y la apertura de fronteras sin PCRs antes de subir al avión puede ser un huracán de virus. Me ha hecho daño cómo ha dicho la frase", empezó relatando el valenciano.

"Sobre todo porque España es uno de los países que más turistas recibe, con lo que puede ser muy grave", señaló sorprendida Nuria Roca mientras Motos se dirigía a las cámaras para hacer un llamamiento al presidente del Gobierno. "Todavía hay tiempo. Ha habido otras decisiones que ha tomado el Gobierno y luego ha rectificado porque le parecía que tenían una decisión mejor", declaró. "Rectificar es de sabios, todavía hay tiempo para rectificar. Yo no iría de viaje a un país en el que no me hacen un PCR para saber que entro limpio al país", añadió Juan del Val.

Pablo Motos: "Todavía hay tiempo de rectificar"

Pablo Motos recalcó que todo esto se lo había dicho un médico de su total confianza: "Dicho por la persona que me informa, que tiende a tranquilizar siempre, a mí me ha sonado muy fuerte la frase. Pero todavía hay tiempo para rectificar, dicho desde aquí humildemente. Con el paquete de dinero que tiene la gente para irse de vacaciones, igual que dedican una parte de museos, habría que planificar hacerse también un PCR para viajar seguro", afirmó.

Finalmente, Motos pidió que se controle el precio de los PCR para que esté al alcance de todos: "Sí que es verdad que habría que regularizar un poco también los precios de los PCRs, como se hizo con las mascarillas, para que sean más asequibles para todo el mundo. Los dueños de los test que ganen un poquito, pero no tanto margen de beneficio como ahora", concluyó antes de que Del Val lanzara una última pulla al Gobierno. "No está acostumbrado a rectificar sus decisiones".