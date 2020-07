María Patiño deja a todos en 'shock' al desvelar en 'Sálvame' su confesión más íntima Ecoteuve.es 1/07/2020 - 19:55 0 Comentarios

La colaboradora afirma que le gusta comer pies: "Me gusta chuparlos"

Si algo caracteriza a los colaboradores de Sálvame es que, cuando no hay ningún tipo de contenido, a modo de entreacto, se convierten en los protagonistas del programa por las conversaciones que mantienen en directo.

Así las cosas, Anabel Pantoja estaba contando que se había reencontrado con su familia en Sevilla y que había estado en Cantora después del confinamiento y todo ha desembocado en un "palpito" de Jorge Javier con ella: "Vas a ser mamá muy pronto".

"Me encantan los niños, pero no los míos porque yo soy muy hipocondríaca", ha respondido la sobrina de la tonadillera a lo que Matamoros, con humor, ha preguntado que si sería capaz de comerse a uno. "Yo me como a mis sobrinos a besos, a bocados".

María Patiño: "Me gusta chupar los pies"

A partir de ahí, todo se ha ido de madre: "Pero del ser humano, del hombre ¿cuál es la parte que más te gusta comer?", ha planteado Jorge Javier a Anabel. Sin embargo, no ha sido ella quien ha contestado sino María Patiño: "A mí los pies".

"A mí me gusta comer los pies. Hombre, chuparlos", ha asegurado a lo que el presentador ha espetado: "Nunca te hubiera pegado eso, con lo escrupulosa que eres... Hija mía, te cuesta comerte una croqueta y luego te comes unos pies...". "Eso de la comida normal, de lo otro como de todo", ha zanjado. "Me gusta chupar yo".

