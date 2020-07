'Sálvame' esclarece la identidad del futbolista que ha sido desleal a su mujer: las pistas definitivas Ecoteuve.es 1/07/2020 - 19:42 0 Comentarios

Aseguran tener un vídeo como prueba y Kiko Matamoros dice que se trata de un "amigo" suyo

Nuevo cebo en Sálvame que, en esta ocasión, amenaza con poner patas arriba al mundo del fútbol en España. El programa de Telecinco ha afirmado este miércoles tener en su poder "un vídeo donde un jugador le es desleal a su mujer con otra". "Es la leche", ha dicho Kiko Hernández al verlo.

Las alarmas se han encendido tanto que, según Jorge Javier Vázquez, muchas han sido las mujeres de futbolistas de Primera División que se han puesto en contacto con Sálvame preguntando al respecto. Todo esto parte de la información que Socialité vendió como "una de las mayores exclusivas" para celebrar su segundo aniversario en la cadena y que nunca llegó a revelar.

De esto dio pistas Amor Romeira, que afirmó haber estado con más de "50 futbolistas" y que según Antonio David "estuvo enamorado de un jugador del Barça": "Cada vez que a un futbolista le apetece hacerlo lo organiza de forma privada y en una casa y llaman actrices, famosas de televisión, influencers de Instagram...", dijo. "Pueden llegar a cobrar 800 o 900 euros", dijo la canaria en el programa de Patiño.

Kiko Matamoros da pistas sobre el futbolista desleal a su mujer

Más esclarecedores han sido las pistas de Kiko Matamoros. El colaborador, muy afín al mundo del fútbol, ha podido ver el vídeo en cuestión. "Son unas imágenes muy explícitas. Es un jugador que ya no está en activo, pero que ha sido internacional de primera fila. Si soy sincero, no me ha sorprendido", ha dicho.

Su rostro ha sido todo un poema cuando Miguel Frigenti le ha preguntado si era amigo suyo. "La reacción a la pregunta es brutal", ha apostillado Jorge Javier. "Lo digo, es amigo mío, no es Guti, pero sí es amigo. Y ya está, no voy a decir más", ha rematado asegurando que no sabe si al acabar el programa le llamará para prevenirlo.

