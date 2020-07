"Cada payaso en su circo": Gianmarco Onestini estalla contra Adara tras anunciar su romance con Rodri Ecoteuve.es 1/07/2020 - 18:54 0 Comentarios

El italiano, "dolido" con la madrileña meses después de su idilio en 'GH VIP'

Adara Molinero ha vuelto a poner patas arriba la prensa del corazón al anunciar su nuevo romance con Rodrigo Fuertes en la portada de una famosa revista. La exclusiva, que fue reventada el pasado lunes por Kiko Hernández en Sálvame, ha levantado ampollas entre los afectados indirectos de la noticia.

En especial, el bombazo ha causado un gran impacto a Gianmarco Onestini, que considera que el tiempo le ha acabado dando la razón. Cabe recordar que el pasado mes de marzo, Gianmarco rompía su relación con Adara después de haber encontrado en su teléfono móvil mensajes comprometidos con otros chicos.

Lea también: Hugo Sierra se mofa de la ruptura de Adara y Gianmarco y se lleva un aplaudido zasca de Ivana Icardi

Adara, totalmente rota, acusó al italiano de haber preparado una farsa para marcharse a su país a pasar el confinamiento allí con su familia. Acababa así un apasionado romance que se fraguó dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, durante la participación de ambos en GH VIP 7.

Gianmarco estalla contra Adara Molinero

Este miércoles, Gianmarco ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Instagram en el que estalla contra Adara por el daño que dice que le ha hecho: "No olvido todo el dolor que he pasado, no olvido todas las mentiras y no perdono todos los engaños a la gente", empieza diciendo el modelo.

"Como todos habéis visto, el tiempo me ha dado la razón. Porque el tiempo pone a cada uno en su lugar, cada payaso en su circo y cada rey en su trono", dice Onestini en una de sus habituales intensas prcolamas. "Ha llegado la hora. Por los falsos es el atardecer, para nosotros es el amanecer. "Por fin está todo listo este viernes, familia, hacemos mucho maracaná", concluye el joven en sus redes.