"El gobierno nos ha engañado": Rosa Díez ataca a Pedro Sánchez y Fernando Simón ante Sonsoles Ónega

La política denunció al Ejecutivo y Fernando Simón por retrasar el uso de las mascarillas

Rosa Díez, la cofundadora de UPyD, ha intervenido este miércoles en Ya es mediodía después de presentar una denuncia "como ciudadana" al Gobierno de Pedro Sánchez y Fernando Simón por no haber ordenado el uso de las mascarillas desde el estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

"Tendrían que haber reconocido que las mascarillas eran un instrumento esencial para prevenir el contagio, que es justo lo contrario a lo que hicieron", ha señalado la expolítica recordando que "muchísimos dirigentes, desde Simón al ministro Illa, afirmaron que era negativo".

"El Gobierno nos ha engañado", ha dicho rotunda Díez a Sonsoles Ónega considerando que se ha producido "hechos presuntamente delictivos" y afirmando que el Ejecutivo "tenía conocimiento de que las mascarillas eran necesarias".

Rosa Díez, a Sonsoles: "El Gobierno engañó a los ciudadanos"

"Desechó ese conocimiento, engañó a los ciudadanos y le importó mucho más que no se notara que no habían hecho los deberes que proteger la salud de los ciudadanos", ha asegurado, razones por los que pidió que se investigaran, primero a la Fiscalía General del Estado y luego al Tribunal Supremo, "para que se determinen responsabilidades".

"Hoy se sabe que el Gobierno sabía que las mascarillas eran necesarias para prevenir contagios. Lo sabía y seguía diciendo que no había que utilizarlas. No se sabe por qué sabiendo que eran necesarias, seguían diciendo que no y recomendando su no uso. Y no hizo nada para que tuviéramos mascarillas los ciudadanos", ha rematado tras un pequeño rifirrafe con Euprepio Padula.

