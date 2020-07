Lequio se moja con el escándalo de Fani: "Tengo clarísimo que ha ejercido la prostitución" Ecoteuve.es 1/07/2020 - 17:37 0 Comentarios

El tertuliano de 'El Programa del Verano' se muestra contundente en Telecinco

Es la polémica del verano en Telecinco. Después de que Fani acusara a Oriana de haber sido 'escort', la tía de la madrileña apareció rápidamente en Sálvame para señalarla a ella por su turbio pasado. Raquel aseguró que tanto ella como su sobrina se habían dedicado a la prostitución y que, además, eran compañeras de trabajo en el mismo chalet de Aravaca.

Jorge Javier comunicó la noticia a la joven en directo durante la última gala de La Casa Fuerte y ella negó tajantemente cualquier tipo de vinculación con 'el oficio más antiguo del mundo'. Acto seguido, anunció que ella y Christofer iban a emprender acciones legales contra los familiares que estaban acusándola de algo tan grave en distintos programas de televisión.

El tema se le volvió a poner en contra el pasado sábado, cuando Raquel y Maite se enfrentaron a un polígrafo en el Deluxe. La máquina de Conchita daba razón a la tía de Fani Carbajo, que no dudó en despreciar el aparato en el debate del pasado domingo. "Nunca me lo he creído, ahora menos", afirmó en un desprecio a la rigurosa ténica de Sálvame.

Lequio: "Tengo claro que Fani ha ejercido la prostitución"

Con todo este tusnami de información, El Programa del Verano ha puesto el tema a debate en su 'club social' y Alessandro Lequio ha sorprendido a todos al dar su opinión sobre lo que creía que estaba pasando. "Me está encantando esta historia porque pone sobre la mesa la normalidad y la voluntariedad de la profesión. Es evidente que hay esclavitud y cosas horribles, pero hay un gran porcentaje de personas que hacen de manera voluntaria", ha empezado diciendo.