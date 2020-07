Arguiñano la lía: reabre un debate nacional con las dos Españas enfrentadas

Karlos Arguiñano es un presentador libre que da su opinión sobre temas de actualidad siempre que cocina en Antena 3. De hecho, el cocinero se ha metido en algún lío a causa de las polémicas que ha protagonizado cuando ha hecho algún comentario fuera de tono.

Pero esta vez Arguiñano no es noticia por estar en medio de una controversia de carácter político, aunque se podría decir que lo que ha pasado es mucho más importante que todo eso.

El cocinero ha colgado en Twitter una receta de un plato tan típico que ha reabierto un debate nacional... Todo un cara a cara entre las dos Españas, la que defiende que la tortilla de patatas lleva cebolla y la que cree que no.

"La tradicional receta de tortilla de patatas o tortilla española, un plato básico de la cocina española a base de patatas, huevo y cebolla", ha escrito Arguiñano. Y, como era lógico, se ha liado. Immediatamente ha comenzado a recibir comentarios a favor y en contra de gente que apoya el uso de este ingrediente en la tortilla y otros que se oponen de manera radical.

No por favor NO. Si quieres añadirle cebolla, vale. Pero la receta de LA RECETA DE LA TORTILLA ESPAÑOLA NO LLEVA CEBOLLA tortilla. Son los hechos, no opiniones:https://t.co/iylaALL4Jj