Fernando Conde, el tercer miembro de Martes y Trece: ¿por qué se fue del grupo?

'Lazos de sangre' analiza los motivos de la separación y los 'sketches' más polémicos

Lazos de sangre, el programa que 'pilota' Boris Izaguirre en La 1 de Televisión Española, dedicará la entrega de este miércoles a Martes y Trece. Millán Salcedo y Josema Yuste contarán para el programa cómo era su relación y cómo es en la actualidad; qué consecuencias tuvieron sus sketches más polémicos; y por qué se separaron, tras casi dos décadas de éxitos.

El documental contará con el testimonio de Fernando Conde, el tercer miembro de Martes y Trece, que hablará sobre la formación original del grupo. Hace unos años, el humorista, para muchos un gran desconocido, se sentó en el Chester de Risto Mejide y charló sobre ello.

"Creo que soy cofundador de esa maravilla que fue Martes y Trece. Aquello fue un sueño maravilloso y tiene su historia, por cierto, preciosa", dijo. "Nació en plena etapa de la Transición política, en el año 77, donde España bullía. Formamos nuestro primer show y todo nuestro atrezzo era una maleta de carbón y guitarra. Eso era humor blanco y puro".

El tercero de Martes y Trece: "Me pegué el tortazo"

Pero entonces, ¿por qué acabó abandonando?. "Lo dejé porque me vi disminuido, quería ser actor pero humorista jamás, porque no lo soy", respondió al mismo tiempo que reconoció que lo pasó "muy mal" porque su teléfono "dejó de sonar". "Mi propia familia no lo entendía, me querían matar", se resignó".

"Quería demostrar a estos dos idiotas quién era yo. Hasta tal punto me pudo la soberbia que me hice unos carteles anunciándome como Fernando XIII, proclamándome rey. Me pegué un tortazo descomunal. Y del fracaso aprendí infinitamente más que cualquiera de los éxitos que haya podido tener", afirmó.

Tras la emisión del reportaje, Lazos de sangre tendrá su respectivo coloquio en el que participarán las periodistas Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos y los humoristas Manolo Sarriá, Carlos Latre, y Soledad Mallol y Elena Martín, Las Virtudes.

