Rafa Mora, ¿el empollón de 'Sálvame'?: sus sorprendentes notas en las pruebas de acceso a la Universidad Ecoteuve.es 13:34 - 1/07/2020 0 Comentarios

El colaborador estudiará Periodismo gracias a un sensacional 7,28 de media

Los buenos presagios de Rafa Mora se han confirmado. Hace unos días, el colaborador de Sálvame se había examinado de las pruebas de acceso para la Universidad y lo cierto es que salió con buenas sensaciones. Para sorpresa de muchos (o no), el valenciano ha obtenido una sensacional calificación.

Pues bien, la nota media del extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha sido de un 7,28, lo que le permitirá cumplir su sueño de empezar a estudiar Periodismo, tal y como desveló a sus compañeros del programa de Telecinco. "Es un ejemplo de superación", le halagó Kiko Matamoros en su día.

Lea también: 'Sálvame' saca a la luz unas imágenes inéditas (y comprometidas) del pasado de Rafa Mora

Y ojo, porque Rafa Mora ha demostrado ser un alumno aventajado en algunas asignaturas porque, tal y como contó este martes Kiko Hernández, el colaborador ha sacado dos sobresalientes: un 10 en Geografía y un 9 en Lengua. Sin duda, la prueba definitiva de que el valenciano se ha esforzado al máximo los últimos meses.

"Me encanta que haya cerrado muchas pocas porque ha habido gente que en las redes decía que si no se qué, no sé cuantos... Pues hijo, lo único importante que hay en la vida es seguir creciendo", celebró Paz Padilla a lo que Antonio Montero destacó que Rafa Mora acudió a su puesto de trabajo el "día anterior" del examen.

Lea también: Belén Esteban marca distancias con Jorge Javier tras su emotiva 'última cena': "En el trabajo tenemos que estar bien"