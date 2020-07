"Nos han mentido en todo y dan pena": Aramís Fuster ataca al Gobierno y hace una predicción del coronavirus Ecoteuve.es 1/07/2020 - 12:53 0 Comentarios

"No valen ni un duro, lo están haciendo fatal", dice la vidente sobre el Ejecutivo

Aramís Fuster ha reaparecido en televisión para atizar al Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus. "Nos han mentido en todo y eso se ha podido comprobar", dijo la vidente en el programa Todo es mentira.

"El Gobierno nos miente a todos los españoles. Estoy cansada de mentira, estoy cansada de confinamiento pero los rebrotes ya están aquí, España ya está en pleno rebrote, pero lo que hace el Gobierno es abrir las fronteras, que vengan los ciudadanos de todos los países, que se dejen el dinero pero que infecten el país. Lo que hay que reflotar es la vida de los españoles", dijo a Risto Mejide.

"Tenemos un Gobierno de chichinabo. España no se merece lo que tenemos en la Moncloa. Todo, todo lo que nos dice el Gobierno es mentira", insistió Aramís Fuster, en conexión con el programa de Cuatro.

La vidente fue especialmente dura con Salvador Illa. "No lo podemos permitir, se equivoca todos los días. La primero que se equivoca soy yo, pero tengo un 98% de aciertos en las predicciones".

"Este Gobierno ha llevado la pandemia de una manera nefasta. Este Gobierno no nos sirve. Necesitamos un Gobierno que nos defienda. Me da una pena tremenda. Pero es que me da pena todo el Gobierno porque no valen ni un duro. Lo están haciendo fatal", volvió a criticar.



Por último, Aramís Fuster hizo una predicción sobre lo que puede pasar en España en los próximos meses. "Rebrote importantísimo y nuevo confinamiento"