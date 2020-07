"Nos podría haber buscado una avería": otro 'recadito' de Pablo Motos a Fernando Simón por los PCR Ecoteuve.es 1/07/2020 - 12:06 0 Comentarios

El presentador confiesa que el test positivo de Juan del Val evitó los contagios en el equipo

Pablo Motos ha metido muchísima caña al Gobierno y a Fernando Simón en las últimas semanas por la importancia de hacer pruebas PCR. "Estás obsesionado", le dijo a modo de zasca Miguel Ángel Revilla la semana pasada frenando en seco al presentador en un nuevo palo dirigido al epidemiólogo.

Pues bien, este martes el tema volvió a salir durante una conversación en la que participaron el propio Motos, Cristina Pardo y Juan del Val. El colaborador confesó que se enteró que tuvo coronavirus gracias a uno de los polémicos test PCR. El marido de Nuria Roca pasó la enfermedad sin ningún tipo de síntoma.

El valenciano utilizó el argumento a su favor para volver a incidir en que se deberían estar haciendo un mayor número de pruebas en España. "Nosotros, cuando vinimos a hacer el programa en medio de la pandemia, nos sometimos a controles médicos. Juan del Val se hizo el análisis y salió que tenía coronavirus. Muchísimo además.

"Nos podía haber hecho una avería a nosotros", continuó Motos a lo que del Val añadió: "Efectivamente, si no es por ese PCR, yo creo que en este momento El hormiguero no se podría estar haciendo". "Me metí 12 días en mi habitación y estuve trabajando desde casa, eso impidió que se contaminarse todo el mundo. El hormiguero no podría haberse hecho sin ese PCR", aseguró el colaborador.

Juan del Val: "Veo ridículo discutir si un PCR resulta útil"

El colaborador, a continuación, dio detalles de los resultados de la PCR que se le hizo, la cual creían que estaban mal: "No sé si tengo el récord mundial, pero un positivo se da con un valor de 2, y una carga viral potente sería de 20 o 40. Yo tuve 86".

"Me parece importante reflejar que un PCR puede salvar vidas, porque cuando se trata de un asintomático como yo, podría haber contagiado a muchísimas personas. Por eso veo ridículo discutir si un PCR resulta útil, porque aunque pueda no ser perfecto está claro que puede ayudar mucho", remató Juan del Val.

