Susi Caramelo, el orgullo de la comedia: "Siento presión, pero hay que avanzar" Adrián Ruiz 1/07/2020 - 10:27 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la humorista, que estrena programa en Movistar+

"Movistar+ ha sido fiel a su palabra, si no, me hubiera hundido en la mierda"

La cómica explica por qué anunció su ruptura con el actor Israel Rodríguez

"Susi Caramelo, presentadora por fin". Así ha anunciado Movistar+ el estreno del esperado programa de la humorista en la plataforma: El formato lleva por título Caramelo y se estrena esta noche (a las 22.00) en #0 con un especial sobre el Orgullo LGTBIQ+. Tras el gran éxito de sus reportajes en Las que faltaban, la cadena quiso dar a la catalana una oportunidad para esta última primavera. Sin embargo, llegó el coronavirus y trastocó los planes de todo el equipo, que ha tenido que trabajar a contrarreloj para adaptar el formato a las nuevas medidas de seguridad contra la pandemia.

"El coronavirus nos descolocó a todos y nos replanteamos todo sobre la marcha. Teníamos claras las ganas de hacer algo con ella y hacerlo pronto. Entonces, tuvimos que pensar en qué tipo de contenido hacer y cuándo podíamos hacerlo. Así surgió este programa, que es Susi en estado puro: es calle, es un canto a la diversión, a la vida y ea cachondeo", ha declarado María José Rodríguez, gerente de contenidos de #0.

Susi Caramelo ha confirmado que a pesar de las complicaciones de la pandemia, desde la compañía le hicieron saber siempre que el programa seguía adelante. "A mí Movistar+ siempre me ha dado mucha seguridad y siempre me ha manifestado que querían seguir con la idea, lo que no sabíamos era cuando. Se paró todo y esto estaba programado para abril o mayo. Nunca me dijeron que no se fuera a hacer. Han sido fieles a su palabra y menos mal, porque me hubiera hundido en la mierda", ha confesado la cómica.

La presión de Susi Caramelo ante esta gran oportunidad

Rodríguez ha explicado que el programa se estrena ahora con un especial sobre el Orgullo LGTBIQ+, pero que volverá en septiembre con nuevas temáticas que, poco a poco, irán adelantando. El espacio, sin día aún de emisión, será semanal y tendrá una duración de 30 minutos. "Esto no son los reportajes, esto va a ser mucho más: vamos a tener invitados, actuaciones, y sobre todo, vais a ver mucha parte de mí y de mi entorno", avanza la humorista.

Susi Caramelo ha reconocido que aún "no ha tenido tiempo" de asimilar su éxito y el ser considerada una de las revelaciones televisivas de la temporada. ¿Siente mucha presión? "Sí, cierta presión siempre hay, pero no te puedes quedar en eso, porque si no, no avanzas. Si me paro a pensar en toda la gente que hay detrás, me quedo bloqueada. Estoy bien rodeada, tengo un equipo muy bueno, estoy segura de la gente que está conmigo, estoy segura de mí y vamos a ir para adelante. No hay que tener miedo, las oportunidades, cuando llegan, hay que cogerlas", ha explicado.

La naturalidad de Susi Caramelo con su vida personal

En la primera promo de Caramelo, Susi aparece anunciando por las calles su ruptura con Israel Rodríguez, actor al que conoció durante uno de sus famosos reportajes. ¿Es una forma de hacer frente a la persecución de los paparazzis? "Yo soy una tía muy franca. Cuando me he ligado a un tío, lo he contado y ahora que hemos roto lo cuento igual. Sin dramas. No pasa nada, las relaciones unas veces funcionan y fluyen y otras veces no. ¿Qué le vamos a hacer?", dice con naturalidad.

Finalmente, la humorista reflexiona entre bromas sobre cómo de la noche a la mañana se convirtió de forma inesperada en un personaje de la prensa del corazón. "Qué loco todo. Yo siempre había querido salir en el Cuore, la pena es que no me hayan hecho un robado. Me he adelantado yo a dar la noticia. Yo creo que estas cosas hay que llevarlas con naturalidad y cuanto más te escondes es peor, porque van a ir a perseguirte. Yo soy una tía muy llana y me vais a ver con más de uno. No me pienso cortar ni un pelo, no soy de las que se van a esconder", avisa.