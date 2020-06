Belén Esteban marca distancias con Jorge Javier tras su emotiva 'última cena': "En el trabajo tenemos que estar bien" Ecoteuve.es 30/06/2020 - 19:11 0 Comentarios

La tertuliana había protagonizado una aplaudida reconciliación con el presentador

Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, tras su gran bronca en el Deluxe, un comentario de la tertuliana de Sálvame ha hecho sonar todas las alarmas. Las palabras de la de San Blas dejan entrever que de poco sirvió la emotiva reconciliación que protagonizaron ambos el pasado viernes en La Última Cena.

Después de una divertida velada, en la que los dos amigos tuvieron que cocinar juntos en el improvisado talent culinario que ha impulsado Telecinco, el programa sorprendió a la pareja con un lacrimógeno vídeo en el que se repasaba sus mejores momentos en la televisión.

Las imágenes emocionaron a Belén Esteban, que no pudo evitar romper a llorar después de lo mal que lo había pasado por su enfado con el catalán. La colaboradora decidió finalmente sellar las paces con Jorge Javier pidiendo a la realización que pusieran Las Campanas del Amor, de Mónica Naranjo. "Es nuestra canción", aseguró entre lágrimas Belén mientras bailaba con su amigo.

Belén Esteban vuelve a marcar distancias con Jorge Javier

Este martes, Belén Esteban regresó al plató de Telecinco, donde charló con sus compañeros sobre cómo vivió la especial noche del viernes. La tertuliana empezó agradeciendo la actitud que tuvo el presentador con ella en todo momento: "Conmigo estuvo muy bien y además de cortar el jamón, hizo más cosas, pero él no está acostumbrado a cocinar", explicó antes de soltar una pullita sobre su distanciamiento.

"Me divertí con él", reconoció antes de añadir que esto no evita que todavía le duela lo ocurrido el pasado sábado. "No me arrepiento de nada de lo que dije, igual que creo que él tampoco", señaló. "Yo estuve muy bien, él también. En el trabajo es como tenemos que estar y punto. Sálvame es mi trabajo, él está conmigo y yo con él, llevamos 20 años juntos", decía sin dar más detalles de lo que siente ahora mismo hacia el catalán.