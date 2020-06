Sherpa, exvocalista de Barón Rojo, acusa a Rosa María Mateo de "vetarle" en TVE: "Comisaria bolchevique" Ecoteuve.es 30/06/2020 - 18:29 0 Comentarios

El cantante ataca a Podemos y a la administradora única provisional de RTVE

José Luis Campuzano, popularmente conocido como Sherpa, ha acaparado de nuevo el foco mediático al realizar una denuncia en su cuenta personal de Twitter. Hace unas semanas, el que fuera vocalista y bajista de Barón Rojo apoyó públicamente las caceroladas impulsadas por Vox contra el Gobierno en plena crisis del coronavirus.

Enseguida, la mítica formación de heavy metal lanzó un comunicado con el que se desmarcaba de las palabras de Campuzano. "La banda quiere dejar constancia de que se desvincula absolutamente de las declaraciones de José Luis Campuzano. Además, dejamos claro que ni es cantante, ni es miembro del grupo Sentimos que estas falsas afirmaciones pueden menoscabar la imagen de Barón Rojo y crear perjuicios irreparables", decía el escrito después de que se presentara en una entrevista a Sherpa como integrante actual del grupo.

Ahora, Sherpa ha dirigido sus palos hacia Televisión Española, ya que, tal y como asegura, aunque tenía previsto participar en el debate de Lazos de sangre de La 1, a última hora le han comunicado que finalmente no estará en plató. Según relata, el programa contactó con él para que comentara junto a Boris Izaguirre su vinculación con el dúo cómico Martes y Trece, protagonistas de la próxima entrega del espacio de crónica social de la pública.

Sherpa estalla contra Rosa María Mateo

"Confieso que de alguna forma me esperaba este rastrero veto. El productor se deshacía en excusas y le he dicho: 'No te preocupes, porque estando el comisario bolchevique Rosa María Mateo de capo de TVE, y la gente de Podemos en el consejo de administración, lo raro es que no me vetaran por lo que viene sucediendo estos últimos meses debido a mis declaraciones contra el gobierno por la mala gestión de la Pandemia. Estos son los demócratas que venían a sanear y regenerar la vida política y social de España", concluye en su crítica el artista.

Queridos tuiteros, os advierto que este hilo va a ser largo. Vamos, más que hilo va a ser un ovillo.

Pero os aconsejo que lo leáis de principio a fin porque os merecerá la pena.

Comienzo:

Estaba previsto, incluso anunciado en TVE que el próximo miércoles yo estaría invitado junto — Sherpabaron (@Sherpabaron) June 29, 2020

a personas como Carlos Latre, el del Dúo Sacapuntas y alguna gente más del mundo de - la tarántula- cómo decía una vecina mia refiriéndose a la farándula, para intervenir en el programa "Lazos de sangre" y comentar mi experiencia y contribución en cuanto a la formación — Sherpabaron (@Sherpabaron) June 29, 2020

y posterior éxito del grupo humorístico Martes y Trece.

Os aseguro que si alguien fue una de las claves para la formación de ese grupo genial, fuimos por orden de importancia: Mi mujer, Carolina y después yo.

Estaba todo hablado con la productora del programa, habíamos grabado — Sherpabaron (@Sherpabaron) June 29, 2020

una entrevista previa solamente conmigo contando anécdotas graciosísimas e interioridades del trío y después del dúo.

Bien, hoy a dos días de la emisión del programa en directo, me llaman de la productora cancelando mi intervención porque TVE solo quiere la presencia — Sherpabaron (@Sherpabaron) June 29, 2020

Exclusiva de humoristas. Confieso que de alguna forma me esperaba este rastrero veto. El productor se deshacía

en excusas y le he dicho: No te preocupes, porque estando el comisario bolchevique R.M. Mateos de capo de TVE, y la gente de Podemos en el consejo de administración, — Sherpabaron (@Sherpabaron) June 29, 2020

lo raro es que no me vetaran por lo que viene sucediendo estos últimos meses debido a mis declaraciones contra el gobierno por la mala gestión de la Pandemia.

Éstos son los demócratas que venían a sanear y regenerar la vida política y social de España.

En otro hilo os contaré — Sherpabaron (@Sherpabaron) June 29, 2020